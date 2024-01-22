「斷供潮」來了！ 大陸去年法拍屋近80萬戶，創新高
大陸中指研究院22日發表報告指出，去年截至12月，中國大陸法拍屋掛拍量數達79.6萬戶，大增21.4萬戶，但成交拍品數量14.9萬戶，僅較前一年增加2.02萬戶，成交總金額人民幣3,004.1億元，與前一年基本持平。
從掛拍物業類型來看，以住宅、商業為主，二者合計佔總拍賣戶數逾77%。
其中，住宅全年掛拍量38.9萬戶，佔整體48.9%，增加11.7萬戶。成交率僅25.4%，較前一年跌5.5%。
分地區來看，四川、廣東、河南、重慶及江蘇是法拍屋掛拍數最多的省份。若就單個城市來看，前五名為重慶、成都、鄭州、南寧、長沙，廣東的廣州、惠州、佛山則排名第6至8位。
據《鈦媒體》報導，大陸法拍屋主要來源是借貸後無力償還的企業或個人。《觀察者網》早前曾報導，法拍屋數量增多，原因在於愈來愈多的民眾因收入難以覆蓋房貸，導致其主動或被動斷供。
此外，近年中國大陸有不少大中小企破產，作為抵押物或公司財產進入破產清算程序的房屋數量不斷增加，也是導致法拍房數量上升的原因。
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