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兩岸微流行／綠色開採 陸把「煤海」變「油海」

聯合報／ 記者廖士鋒
陝西開採出「地下原位熱解煤焦油」，可減少採煤過程的環境汙染。圖／取自西安科大微信公眾號
陝西開採出「地下原位熱解煤焦油」，可減少採煤過程的環境汙染。圖／取自西安科大微信公眾號

大陸煤炭仍是重要的能源支柱，而部分產區的煤炭蘊含不少煤焦油，在以往開採過程中多被燃燒掉，不僅對能源造成浪費，更帶來不少汙染。近日大陸團隊在陝西成功開採出全球第一桶「地下原位熱解煤焦油」，突破過往技術限制，使採煤汙染大幅降低，也達成煤炭「綠色開採」的重要進展。

綜合陝西日報和榆林日報消息，今年一月中，由陝西省煤田地質集團負責實施的「陝北富油煤地下原位熱解開採先導性試驗」成果在陝西榆林通過專家驗收，這是該集團聯合西安交大、西安科大的產學研合作技術研發三年後的成果，團隊研發了「井下電加熱器」，於去年九月首次打通富油煤地下原位熱解開採工藝流程，經過一個月加熱，共產生液體三千升，其中煤焦油約八百升。

大陸中國工程院院士王雙明指出，陝北煤田煤質富含焦油，含量為百分之九左右，若以陝北煤田一五五○億噸的地質儲量估算，可實現約一四四點五億噸的煤焦油儲量，「相當於再造一個大慶油田」。

陝西省煤田地質集團有限公司黨委書記、董事長謝輝提到，陝北富油煤地下原位熱解開採先導性試驗實現技術突破，「煤海」可變「油海」，大陸能源安全更有保障，並且富油煤從「燃料」向「燃料加原料」轉化，有助實現「雙碳」目標。項目負責人段中會則強調，這次開採試驗實現了技術難題突破，經過熱解提取焦油後，煤炭燃燒對大氣的汙染會大幅降低，對實現煤炭綠色開採和應用具有重要意義。

團隊 院士

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