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中國工信部：多數新能源汽車企業還未實現盈利

中央社／ 台北19日電

中國工業和信息化部副部長辛國斌今天指出，中國多數新能源汽車企業，特別是以內銷為主的企業還沒有實現盈利，且產品銷售存在無序競爭等，將採有效措施解決。

中國國務院新聞辦今天舉行「2023年工業和信息化發展情況」記者會，被問及2023年中國汽車產業的發展情況，辛國斌作上述表示。

辛國斌指出，汽車產業是中國重要的支柱性產業。去年全年汽車整車出口491萬輛，年增57.9%，有望首次躍居全球第一。其中，新能源汽車出口120.3萬輛，年增77.6%，為全球消費者提供了多樣化的消費選擇。

辛國斌並提及中國汽車產業面臨的難題。

他指出，外部形勢上，面臨消費需求不夠旺盛，一些國家和地區存在濫用貿易救濟措施保護主義行徑等不利因素。多數新能源汽車企業特別是以內銷為主的企業還沒有實現盈利，在產品銷售自身上，也存在車用晶片等領域的一些弱點。

辛國斌也說，此外也存在著一些無序競爭行為，部分地方和企業還存在盲目上馬、重復建設新能源汽車項目情況，這些都需高度重視，要採取有力措施來加以解決。

另外，辛國斌也在會上通報，2023年規模以上工業增加值年增4.6%，較2022年提升1個百分點。其中製造業規模以上工業增加值年增5.0%。全年工業經濟呈現穩中向上、回升向好的態勢。「製造業總體規模連續14年位居全球第一」。

車用晶片 消費者

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