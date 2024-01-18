華為發表「鴻蒙星河版」 開啟與安卓切割之路

華為今天發表新操作系統「鴻蒙星河版」開發者預覽版，逐步與安卓生態切割，預計今年內發表商用版。鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）將只能安裝為鴻蒙開發的應用軟體，不再兼容安卓應用。

綜合財新網等陸媒報導，華為18日在深圳舉行鴻蒙生態千帆啟航儀式，鴻蒙星河版面向應用開發者開放申請，「純血鴻蒙」正式登場。未來預計第2季發布開發者測試版，第4季發布商用版，正式面向普通消費者。

報導說，鴻蒙系統在2015年立項開發。2019年5月，華為遭到美國實體清單制裁，無法在新手機上繼續使用谷歌安卓系統。當年9月，華為提前發布鴻蒙系統，首先搭載在華為的電視產品上。此後，應用範圍逐漸從家電拓展至手表、車載系統，最後落地手機。

報導指出，2023年8月，華為開售旗艦手機Mate 60系列，搭載自研麒麟晶片，讓華為手機的銷量止跌回升，也為新操作系統的推出打下了堅實基礎。此後數月，華為陸續與美團、小紅書、螞蟻金服、米哈遊等達成合作，全力支持各軟體廠商開發鴻蒙原生應用。

今天的華為發布會上，匯聚了首批參與鴻蒙原生應用開發的200多家企業。

報導指出，對所有應用企業而言，開發和維護鴻蒙應用會帶來一筆新的開支和更高的人力成本，這也是過去許多操作系統難以成氣候的原因。

有華為高管表示，普通消費者99%的使用時長由超過5000款應用占據，這是華為希望率先覆蓋的領域。不過，相較於安卓生態系統有上百萬個數量龐大的App（應用程式），鴻蒙的原生應用發展仍有一段長路。

報導也提到，由於華為在操作系統開發中大量使用自研工具，需要開發者透過培訓學會，因此目前面臨人才短缺問題。

華為預計，鴻蒙應用的開發和維護至少會產生約300萬個新的就業職位，而目前透過鴻蒙認證的開發者剛剛超過38萬人。華為承諾，要透過線上教學影片等方式，每月培養10萬多名鴻蒙開發者。