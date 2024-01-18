MG名爵製造商上汽 全球最大清潔能源滾裝船首航歐洲

上海證券報報導，1月17日下午，上海海通國際汽車碼頭，整車年產銷最大的上海汽車集團委託全球最大造船集團－中國船舶集團建造的首艘遠洋汽車運輸船（滾裝船），正式定名為「上汽安吉申誠號」，開啟首航。這艘200公尺長、38公尺寬、13層樓高的遠洋巨輪，擁有7,600車位、排水量超過4萬噸，是全球現役裝載量最大的清潔能源汽車滾裝船。

報導稱，這艘巨輪創新採用LNG雙燃料清潔動力，能夠減少30%的二氧化碳排放。是第一艘由中國船東投資建設、全球現役裝載量最大的清潔能源汽車滾裝船，上汽安吉申誠號將首批搭載上汽、東風和宇通的自主品牌新車駛向歐洲。

上汽集團總裁王曉秋在新船命名暨首航儀式上說，上汽7600車位雙燃料遠洋滾裝船，是目前全球現役裝載量最大、國產化程度最高的清潔能源滾裝船，實現了「國輪國造、國車國運」的目標，對中國的造船業、海運業和汽車業，都具有里程碑意義。

他說，新船的首航，是先進製造業和現代服務業深度融合的重要成果，也是「央地國企合作」的另一個典範。未來兩年，還將有十餘艘遠洋巨輪整裝待發，為包括上汽在內的眾多中國車企加快「走出去」、深耕海外市場，提供可靠的運力保障。

根據上汽集團統計，目前，上汽旗下安吉物流已建成中國最大的汽車企業自營船隊，擁有各類汽車船31艘，並開通東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等7條國際自營航線。今後三年內，7000、7800、9000車級共14艘遠洋運輸船將陸續加入上汽安吉物流遠洋船隊，積極支持中國自主品牌加速跨海出洋。

上汽集團相關負責人說，上汽遠洋船隊全力擴容的背後，是公司海外業務的快速成長。2023年，上汽海外銷量達120.8萬輛，較去年成長18.8%，在中國汽車企業中連續八年領跑，協助我國整車出口追趕日本躍居世界第一。2023年，上汽MG品牌全球銷售超過84萬輛，是第五年蟬聯中國單一品牌海外銷售冠軍，成功攬獲「英法德澳年度車型大滿貫」等30餘個海外權威獎項。2024年是MG品牌誕生一百週年，將全力衝刺全球年銷百萬輛目標。

上汽國際黨委書記、副總經理趙愛民表示，上汽集團2024年海外銷售目標是135萬輛，2025年目標150萬輛。他 表示，從2024年開始，上汽將藉由名爵MG品牌百年的契機圍繞銷售進行品牌宣傳。未來兩年上汽還有14款新能源車推出全球，目前上汽的新能源車產品都是「全球車」。此外，高端品牌包括智己汽車、飛凡汽車也會走向全球，在品牌方面可能有不同的呈現方式。