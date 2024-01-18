李強到訪後愛爾蘭牛肉恢復進口大陸 2019年曾銷8000噸

大陸總理李強16日晚間至17日訪問愛爾蘭，18日上午返回北京，愛爾蘭官方則在訪問時宣布恢復愛國牛肉進入大陸市場。

愛爾蘭農業、食品和海洋部長查理．麥康納洛（Charlie McConalogue）和國務部長馬丁．海登（Martin Heydon）17日宣布上述消息。此前在2023年11月愛爾蘭於檢測中發現一頭牛患有狂牛症，隨後暫停向大陸出口牛肉。更早以前，2020年大陸因為愛爾蘭狂牛症而禁止該國牛肉進口，直到2023年1月解禁。

此次重新出口牛肉到大陸，愛爾蘭官方指出，暫停進入大陸市場完全是預防性的，符合該國與大陸海關總署達成的協議，麥康納洛表示，自去年 11 月暫停牛肉准入以來，談判恢復牛肉准入一直是他的首要任務。12月初向陸方提交了詳細的流行病學資訊，並向大陸海關總署高階官員李魁文做了詳細介紹，大陸決定以與之前相同的條件恢復愛爾蘭牛肉進口，表明對愛爾蘭食品安全系統及其牛肉行業產量投下了「信任票」。

2018年4月，愛爾蘭獲得了向大陸出口冷凍無骨牛肉的准入，出口穩步增長，直到2020年5月，根據雙方牛肉貿易衛生協議暫停了出口，後於 2023 年 1 月取消禁令。在2023 年 11 月最近暫停之前，愛爾蘭牛肉對大陸的出口價值為 2,000萬歐元。

「愛爾蘭獨立報」指出，愛爾蘭牛肉產業對政府成功向中國大陸重新開放市場表示歡迎。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，李強邀請他稍後訪問中國大陸。

根據大陸商務部統計，截至2020年12月，愛爾蘭共有21家肉類加工企業和3家冷凍企業獲得對大陸牛肉出口許可註冊。2019年愛爾蘭共向中國大陸出口牛肉7,823.7噸，出口額3,824萬歐元，大陸在2017年至2019年的極短時間內躍升為愛爾蘭第二大牛肉出口市場。

此外，2019年愛爾蘭輸往大陸豬肉累計6.37萬噸，總額1.42億歐元、乳製品總額1.19億歐元。愛爾蘭是歐盟內為數不多的對大陸保持貿易順差國家，2022年雙邊貨物貿易額238億美元，其中愛爾蘭對大陸出口181億美元。