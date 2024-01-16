IMF總裁：中國需推行改革以阻止經濟增長大幅下滑

CNBC報導，正在瑞士出席世界經濟論壇的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）15日指出，中國面臨短期和長期挑戰，需要推行結構性改革，以阻止經濟增長大幅下滑。

她指出，短期來看，中國大陸房地產行業仍待恢復，地方政府債務水平也很高；從長遠來看，大陸官方需要應對人口變化和民眾信心不足問題。

她表示，中國需要繼續開放經濟，平衡增長模式，更加注重國內消費，這意味要給人民帶來更多信心，使他們不再過度儲蓄，而是增加消費開支。「如果中國不進行改革，經濟增長率將大幅降至4%以下。」

報導指出，受房地產不景氣和出口下滑影響，2023年中國經濟成長疲軟，市場普遍預計大陸2023年經濟成長約為5%。

IMF去年11月將中國2023年經濟增長預測上調至5.4%，但預計2024年增長率將放緩至4.6%，並對大陸當前房地產市場持續的困境發出警告。

大陸統計局將於17日舉行記者會公布去年總體經濟數據。各研究機構普遍預期，2023年中國經濟增長率確定可達成全年5％左右的增長目標，具體數據可能落在5％至5.4％之間。