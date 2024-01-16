快訊

NBA／格林復出無用！勇士末節得分荒不敵殘陣灰熊

2024「全球最安全航空公司」出爐！這家航空奪冠 長榮航空排第14

礁溪驚爆槍戰「女被強押旅館」！警攻堅駁火10槍 嫌中2彈急救

IMF總裁：中國需推行改革以阻止經濟增長大幅下滑

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
IMF總裁喬治艾娃表示，中國面臨短期和長期挑戰，需要推行結構性改革，以阻止經濟增長大幅下滑。（歐新社）
IMF總裁喬治艾娃表示，中國面臨短期和長期挑戰，需要推行結構性改革，以阻止經濟增長大幅下滑。（歐新社）

CNBC報導，正在瑞士出席世界經濟論壇的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）15日指出，中國面臨短期和長期挑戰，需要推行結構性改革，以阻止經濟增長大幅下滑。

她指出，短期來看，中國大陸房地產行業仍待恢復，地方政府債務水平也很高；從長遠來看，大陸官方需要應對人口變化和民眾信心不足問題。

她表示，中國需要繼續開放經濟，平衡增長模式，更加注重國內消費，這意味要給人民帶來更多信心，使他們不再過度儲蓄，而是增加消費開支。「如果中國不進行改革，經濟增長率將大幅降至4%以下。」

報導指出，受房地產不景氣和出口下滑影響，2023年中國經濟成長疲軟，市場普遍預計大陸2023年經濟成長約為5%。

IMF去年11月將中國2023年經濟增長預測上調至5.4%，但預計2024年增長率將放緩至4.6%，並對大陸當前房地產市場持續的困境發出警告。

大陸統計局將於17日舉行記者會公布去年總體經濟數據。各研究機構普遍預期，2023年中國經濟增長率確定可達成全年5％左右的增長目標，具體數據可能落在5％至5.4％之間。

房地產 IMF

延伸閱讀

將對台啟動「反分裂法」？陸國安部提三情況下非和平解決

反駁「金錢外交」一說 陸國台辦：諾魯站在歷史正確一邊

蘋果降價保市占 對岸品牌廠雙策略迎戰

鴻海投資大陸綠色基金

相關新聞

IMF總裁：中國需推行改革以阻止經濟增長大幅下滑

CNBC報導，正在瑞士出席世界經濟論壇的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）1...

罕見促銷清庫存 蘋果在陸大降價

蘋果大陸官網昨（15）日公告，將於元月18日至21日啟動為期四天的「迎新春限時優惠」，包括iPhone、MacBook、...

突圍...組團訪日建立聯繫網

面對美國強力管制出口與圍堵，中國大陸正設法突圍，包括過去一年仍能少量採購遭禁止出口到中國大陸的輝達（Nvidia）晶片，...

大陸保護智產權 將嚴懲惡意侵權

中國大陸人民法院服務保障創新驅動發展戰略，最直接具體就是加強知識產權司法保護。要做實嚴格保護，加大對惡意侵權的懲治力度。...

黑龍江蔓越莓、吉林藍莓…隱藏特產大摸底

「作為吉林人，還真不知道本地產藍莓！」「黑龍江產蔓越莓？它不是進口的嗎？」「四川產魚子醬？還出口到國外？」正在大陸東北湧...

2023同比增 廣西企業加快「走出去」

根據廣西壯族自治區商務廳消息，2023年，廣西企業加快「走出去」步伐，廣西全年新增備案對外投資企業數量同比增長130%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。