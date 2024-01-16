IMF總裁：中國需推行改革以阻止經濟增長大幅下滑
CNBC報導，正在瑞士出席世界經濟論壇的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）15日指出，中國面臨短期和長期挑戰，需要推行結構性改革，以阻止經濟增長大幅下滑。
她指出，短期來看，中國大陸房地產行業仍待恢復，地方政府債務水平也很高；從長遠來看，大陸官方需要應對人口變化和民眾信心不足問題。
她表示，中國需要繼續開放經濟，平衡增長模式，更加注重國內消費，這意味要給人民帶來更多信心，使他們不再過度儲蓄，而是增加消費開支。「如果中國不進行改革，經濟增長率將大幅降至4%以下。」
報導指出，受房地產不景氣和出口下滑影響，2023年中國經濟成長疲軟，市場普遍預計大陸2023年經濟成長約為5%。
IMF去年11月將中國2023年經濟增長預測上調至5.4%，但預計2024年增長率將放緩至4.6%，並對大陸當前房地產市場持續的困境發出警告。
大陸統計局將於17日舉行記者會公布去年總體經濟數據。各研究機構普遍預期，2023年中國經濟增長率確定可達成全年5％左右的增長目標，具體數據可能落在5％至5.4％之間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言