500強企業 浙商上榜最多

第七屆世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會13日在滬舉行。上海市浙江商會會長、均瑤集團董事長王均金表態：浙商拒絕躺平。

中新社報導，「再大的颱風終究會過去。當大風過去，那些仍舊屹立的樹必將越發高大。」王均金說，大多數在滬浙商伴隨改革開放成長起來，對改革開放始終抱有信心，浙商絕不會中途離場，拒絕躺平，做好自己。

新時代下，民營經濟如何實現高質量發展？王均金認為，科技在發展，技術在突破，浙商除要在業務上始終保持聚焦，不隨意擴張，專注深耕。此外，也要推陳出新，在細分的領域始終保持高度的創新能力。「我對上海市浙江商會去年成立的科技創新促進中心寄予厚望，希望通過商會搭建的創新轉化平台，培育出更多的獨角獸，跑出發展的加速度。」

憑藉這股精氣神，浙商繼續勇立潮頭。1月12日，浙江省工商聯發布的《2023浙江省上規模民營企業發展報告》顯示，2023年浙江省共1860家企業進入上規模民企行列，較上一年增加473家，數量居大陸全國第一。其中108家上榜2023中國民營企業500強，上榜數量連續25年居大陸之首。

據悉，上海凱泉泵業（集團）有限公司董事長林凱文出任上海市浙江商會2024年度輪值會長。上海大學、中國科學院上海光學精密機械研究所等機構和企業代表共同啟動金種子計畫，將圍繞科技創新培育一批浙商體系內致力於創新發展的專精特新企業，推出一批深耕產業的隱形冠軍。

2024年，上海市浙江商會將聯動41所大學、中國科學院6個分所，推出50個科研成果轉化項目，向企業推薦1000名科研人才，重點培育、扶持20家專精特新、小巨人企業健康成長。