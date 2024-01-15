倉儲式會員店 長三角搶市

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

化妝品盲盒、北冰洋超大帝王蟹、3J進口車厘子…零售業巨頭、大潤發母公司高鑫零售第三家M會員店12日在南京開業，面積約4.5萬平方米，展陳3600種全球商品。這是高鑫零售9個月內，在長三角落子的第三家超大型倉儲式會員店。

中新社報導，長三角的會員制賽道，正成為零售業焦點，市場競爭進入白熱化階段。

進入較早的山姆會員店，已在長三角密集開出多家大型店面。盒馬X會員店在長三角佈局初步形成。連鎖會員制倉儲量販店開市客（Costco，台譯好市多）加緊在中國布局，進軍長三角的業務進展快速。 　　

瞄準中高收入群體的會員制商超，在剛進入中國市場時一度水土不服。2019年前後，中國倉儲會員店業績日趨轉暖。據不完全統計，從2021年到2022年3月底，全國新開業的倉儲會員店超過100家。

化妝品

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