普宅認定大鬆綁 北京二手房市回溫

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

今年1月1日起，北京新普宅標準正式實施。目前，二手房市場中許多房源已由非普宅變為普宅，交易稅費降低上萬元甚至數十萬元人民幣。多名房產經紀人員表示，二手房的成交速度，尤其是改善型住房的成交速度正在加快。

去年12月14日，北京出台了包括下調首付比例、下調貸款利率、優化普宅標準等在內的多項樓市新政，為市場注入活力。新的首付比例和貸款利率已執行半月有餘，調整後的新普宅標準今年1月1日起正式實施。

新普宅認定標準有三項要求，其中，「住宅小區建築容積率在1.0（含）以上」這條標準沒有變化；房屋面積標準則有所上調，單套住房建築面積從140平方米（含）以下調整為14平方米（含）以下。

變化最大的是第三項標準，即普宅的判定不再設置房屋總價標準，僅保留單價標準，且單價標準較以前大幅提高。例如，五環以內符合普宅標準的房屋單價從3.96萬元／平方米提高到8.5萬元／平方米；五環到六環區域房屋單價標準從3.168萬元／平方米提高到6.5萬元／平方米；六環外普宅單價標準從2.376萬元／平方米提高到4.5萬元／平方米。據測算，調整前，北京住房交易中有7成房屋被認定為非普宅，而調整後，將有7成房屋被認定為普宅。

「普宅的認定和交易稅費有很大關係，我有個客戶少繳了十多萬增值稅呢！」朝陽區雙井區域的一名房屋仲介說，在二手房交易中，房屋買賣最主要的稅費之一就是增值稅，按現行規定，個人出售2年以上的普通住宅，免征增值稅；而個人出售2年以上的非普通住宅，則需要差額徵收增值稅，稅率為5.3%。他表示，門店中很多改善型房源的成交量有了明顯上升。

除一線從業人員感受到樓市成交加速，北京市住建委官網統計資料顯示，去年12月，二手住宅網簽量環比11月上漲3.3%。業界預計，今年1月京城二手房成交規模有望進一步攀升。

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