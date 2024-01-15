福建去年外貿回穩 「新三樣」出口強勁

福州海關13日通報，2023年，福建省對共建「一帶一路」國家進出口達1萬億元（人民幣，下同），同比增長2.6%，佔福建省進出口總值的51%，較2022年提昇1.4個百分點。

據統計，2023年，福建省外貿進出口1.97萬億元，同比下降0.2%，其中，出口1.18萬億元，下降2.7%。從季度看，外貿規模逐季攀升，第四季度向好態勢明顯；從月度看，12月當月進出口1828.2億元，規模創年內單月新高。

福州海關相關負責人稱，福建省對外貿易頂住了外需走弱和高基數等多重壓力，2023年進出口保持平穩發展，呈現「大盤穩」的基本特徵和「結構優」的積極變化，特別是四季度向好態勢明顯。

鋰離子蓄電池、太陽能電池、電動載人汽車等「新三樣」出口動力強勁，成為福建省外貿進出口的新增長點。去年，福建省出口機電產品5185.2億元，同比增長11.9%，其中「新三樣」商品合計出口1365.6億元，增長49.8%。 同時，福建省船舶出口呈現良好增長態勢，全年船舶出口同比增長44.9%。

民營企業對外貿貢獻度持續增強。2023年，福建省民營企業進出口1.15萬億元，同比增長4.7%，佔同期福建省外貿進出口總值的58.5%。

新年伊始，福建從支持企業拓市場穩訂單、推動各地穩存量促增量、加強出口風險保障等方面全力穩外貿，力拼首季度經濟「開門紅」。福建省商務廳負責人表示，鼓勵各地結合本地外貿實際出台政策，支持「新三樣」產品擴大出口，支持跨境電商、市場採購、保稅物流、二手車、易貨貿易等新業態加快發展，培育外貿主體，積極擴大進出口。