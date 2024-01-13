歐盟調查人員未來幾周內對比亞迪、吉利及上汽進行檢查

路透社報導，三名參與調查的人士表示，歐盟執委會調查人員將在未來幾周內對中國汽車製造商進行檢查，作為調查是否徵收懲罰性關稅以保護歐洲電動汽車（EV）製造商的一部分。 兩位消息人士稱，檢查人員將拜訪比亞迪、吉利汽車和上汽集團，其中一位消息人士稱，檢查人員不會拜訪在中國生產的非中國品牌，如特斯拉、雷諾和BMW 。

一位消息人士稱，調查人員已抵達中國，另一位消息人士稱，調查人員計劃在本月和二月進行訪問。消息人士要求不透露姓名，因為訪問的細節是保密的。

報導稱，這項調查是於去年10 月啟動，計劃持續 13 個月，目的在確定相對便宜的中國製造電動車是否藉由不公平的國家補貼而受益。這項調查被中國稱為保護主義，加劇了北京與歐盟之間的緊張關係。

歐盟執委會貿易發言人奧洛夫．吉爾（Olof Gill）表示：「歐盟執委會選擇了具有代表性的中國和歐盟生產商，這些廠商已經回復了調查問卷。」

他說：「執委會將於 2024 年 1 月至 2 月對其場所進行核查訪問。」

路透社稱，中國商務部、比亞迪和中國國家工商總局沒有立即回應置評請求，而吉利則拒絕置評，但引用了去年 10 月的聲明稱，該公司遵守所有法律並支持全球公平市場競爭。

報導指出，一位消息人士稱，這些訪問是為了核實工作，即現場檢查，檢查汽車製造商對問卷的回應。歐盟委員會的調查文件稱，調查正處於「啟動階段」，核查訪問將於 4 月 11 日之前進行。

路透社稱，中國在上個禮拜對從歐盟進口的白蘭地啟動了反傾銷調查，這項措施似乎是針對支持電動車調查的法國。中國出口歐洲的熱門車款包括上汽名爵和吉利沃爾沃(台稱富豪汽車，Volvo)。中國製造的汽車在歐盟電動車市場的份額已上升至 8%，並可能在 2025 年達到 15%，這些電動車的售價通常比歐盟製造的車型低 20%。

去年10月，中國長城汽車表示，它們是第一家針對歐盟補貼調查提交答辯書的汽車製造商。中國和歐盟之間的關係因俄羅斯入侵烏克蘭後北京與莫斯科關係更加密切等因素而變得緊張。歐盟正在尋求減少對世界第二大經濟體的依賴，特別是對其綠色轉型所需的材料和產品的依賴。但同時，隨著國內競爭加劇和國內成長放緩，中國電動汽車製造商正在加強海外擴張力道。許多公司已將向歐洲銷售作為優先事項。