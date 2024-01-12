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Costco深圳店今開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元（新台幣8,796元）的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（澎湃新聞）
Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元（新台幣8,796元）的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（澎湃新聞）

Costco深圳店12日上午8時開業，包括茅台、愛馬仕包、草莓熊等商品不到中午就已經賣完。其中愛馬仕包在開賣16分鐘後就秒光。售價人民幣1,999元（新台幣8,796元）的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。

澎湃新聞報導，在開業前一晚，12日晚間7時，就有深圳民眾到Costco排隊，有民眾指出，Costco的金價很划算，特意過來挑選一下。家住坂田的曾女士，直奔生鮮產品，她表示，開市客開業，產品新鮮價格實惠，特意來囤貨。一對香港夫婦表示，他們11日晚間就抵達深圳，特意在Costco開業前來選購，就當是順便過來旅遊。

Costco生鮮商品佔門市商品的35%以上。其中，草莓、櫻桃、可頌、榴槤蛋糕、草莓羅馬生乳麵包、烤雞、鮭魚、蝦子等產品熱賣。

正值農曆春節前，門市還專門規劃了「年貨區域」，廣州酒家榴蓮花膠雞煲、新寶堂25年新會陳皮、海味臻禮禮盒、東北開口松子等均是主打產品。

深圳市龍華區工信局商貿流通科聶細文上午表示，12日龍華投入了超過600人的警力來維持開市客周邊的交通和安全。Costco入場超過4,500人，仍有約3,500人排隊等候進場。

Costco深圳店坐落於龍華區民達路68號，是華南首家旗艦店、全大陸第6家店，購物面積達1.5萬平方公尺，且只設置一層大賣場，三層停車場設立了近1,000個停車位，還配備有充電樁。

Costco深圳店表示，已開出超過13萬張會員卡，有10%的香港人辦理。從產業角度來說，Costco的開業促進不少供應商、服務商在深圳設立公司和生產基地，將推動本地的工業產業。同時龍華區也開設了一條港人來龍華的時尚消費路線，有利於促進龍華的消費。

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