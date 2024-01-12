華為解散美國遊說部門

華為美國公司傳出裁員，《日經亞洲》報導，知情人士透露，華為已逐步解散其在美國和加拿大的公共關係和政府關係團隊，過去幾個月已有員工被華為解雇，這些員工有些已經在華為工作了大約十年。

此外，彭博報導，華為美國遊說團隊的最後兩名成員Jeff Hogg及Donald Morrissey已在近月離職，並停止在當地的遊說部門運作。主因在於美國制裁禁令已生效，且在美國業務變少。

雖然受影響的工作職位總數相對較少，僅涉及少數管理職位，但此舉意義重大，表明華為對美國市場的前景不樂觀，可能退出美國市場。

華為前公關經理、現任商業諮詢集團 iMpact 創始人兼首席執行官克里斯‧佩雷拉（Chris Pereira） 告訴《日經亞洲》指出，華為北美有兩個主要目標：孟晚舟獲釋和在美國市場取得突破，孟晚舟於2021年被釋放回國，而後一個目標現在似乎不可能實現，甚至可能沒有必要。