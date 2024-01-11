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台灣首批石斑魚運抵大陸！近24噸活魚福建東山港卸貨

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
首批大陸恢復進口的台灣石斑魚已經抵達福建。（圖／取自央視新聞）
首批大陸恢復進口的台灣石斑魚已經抵達福建。（圖／取自央視新聞）

大陸先前宣布恢復台灣石斑魚輸入，最新消息是，首批恢復的石斑魚11日抵達福建東山港，並已經辦結通關手續，這批鮮活石斑魚重量23.96噸。

據央視新聞消息，1月11日，經廈門海關檢驗檢疫合格，23.96噸台灣地區鮮活石斑魚順利辦結通關手續，這是大陸海關總署2023年12月22日恢復台灣地區石斑魚輸入大陸後，首批輸入大陸的台灣地區鮮活石斑魚，這標誌著相關貿易正式重啟。

消息指出，為了讓活魚順利通關，廈門海關及時將海關總署通知要求告知轄區內相關企業，聯合地方商務部門召開相關企業座談會解讀海關監管政策，協調碼頭經營單位強化指定監管場地配套設施建設。

在了解兩岸供需願望後，廈門海關與口岸聯檢單位制定聯合登臨檢查計畫，依法依規實施檢驗檢疫、預防性消毒、貨物查驗等作業，並設立「綠色通道」，做到專人接單、即到即檢、船邊驗放、快速提離，切實提高活魚成活率。

央視新聞強調，「台灣地區石斑魚肉質細嫩，鮮美」，通過活水漁船從臺灣本島以對台小額貿易方式登錄東山，具有靠泊不受潮水限制、運輸便捷的特點，能最大程度保留活魚的新鮮度。

公開資料顯示，大陸在2022年6月13日暫停台灣石斑魚輸入，理由是多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物、檢出土黴素超標，直到2023年12月22日起恢復台灣石斑魚輸入。

當時大陸國台辦指出，一段時間以來，島內石斑魚業者通過多種管道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導島內業者進行整改，帶領島內業者來大陸參訪，表達了關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供了部分島內業者的整改情況。在綜合評估相關整改措施的基礎上，大陸海關總署決定自12月22日起恢復臺灣地區石斑魚輸入。

為了迎接石斑魚抵達福建，廈門海關設立「綠色通道」，提高活魚成活率。（圖／取自央視新聞）
為了迎接石斑魚抵達福建，廈門海關設立「綠色通道」，提高活魚成活率。（圖／取自央視新聞）

海關 廈門

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