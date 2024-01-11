台灣首批石斑魚運抵大陸！近24噸活魚福建東山港卸貨

大陸先前宣布恢復台灣石斑魚輸入，最新消息是，首批恢復的石斑魚11日抵達福建東山港，並已經辦結通關手續，這批鮮活石斑魚重量23.96噸。

據央視新聞消息，1月11日，經廈門海關檢驗檢疫合格，23.96噸台灣地區鮮活石斑魚順利辦結通關手續，這是大陸海關總署2023年12月22日恢復台灣地區石斑魚輸入大陸後，首批輸入大陸的台灣地區鮮活石斑魚，這標誌著相關貿易正式重啟。

消息指出，為了讓活魚順利通關，廈門海關及時將海關總署通知要求告知轄區內相關企業，聯合地方商務部門召開相關企業座談會解讀海關監管政策，協調碼頭經營單位強化指定監管場地配套設施建設。

在了解兩岸供需願望後，廈門海關與口岸聯檢單位制定聯合登臨檢查計畫，依法依規實施檢驗檢疫、預防性消毒、貨物查驗等作業，並設立「綠色通道」，做到專人接單、即到即檢、船邊驗放、快速提離，切實提高活魚成活率。

央視新聞強調，「台灣地區石斑魚肉質細嫩，鮮美」，通過活水漁船從臺灣本島以對台小額貿易方式登錄東山，具有靠泊不受潮水限制、運輸便捷的特點，能最大程度保留活魚的新鮮度。

公開資料顯示，大陸在2022年6月13日暫停台灣石斑魚輸入，理由是多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物、檢出土黴素超標，直到2023年12月22日起恢復台灣石斑魚輸入。