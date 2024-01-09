西藏15傳統邊貿點恢復 4口岸客貨雙通
西藏自治區十二屆人大第二次會議7日在拉薩開幕。根據會議消息，2023年，西藏區域開放進一步擴大，15個傳統邊貿點獲批恢復，吉隆、普蘭、樟木、裡孜口岸全面實現客貨雙通。
中新社報導，2023年，吉隆、普蘭互市貿易區和林芝吉太互市貿易點等三個邊民互市貿易點恢復運行。1-11月份，吉隆、樟木、普蘭、裡孜口岸進出口貨運量為12.99萬噸，同比增長47.4%，進出口貨值45.6億元（人民幣，下同），同比增長80.2%，出入境車輛11084輛次，同比增長110.2%。
截至目前，西藏全區13個邊境口岸基礎設施建設項目均已開工建設，裡孜口岸動植物檢驗基礎設施和封閉設施、日屋口岸區域基礎設施建設項目、吉隆口岸二線（邊合區）口岸封閉設施等10個項目已完成建設任務。西藏自治區本級投入1600萬元支持拉薩航空口岸國際航站樓維修改造、國際貨場智能卡口配套項目，已基本完成建設任務。
西藏持續用好邊民互市貿易進口商品邊民每人每天8000元免進口環節稅政策，鼓勵邊民從事邊境小額貿易，積極推動邊民互市貿易發展，1-10月全區邊境小額貿易和邊民互市貿易13.27億元，同比增長32.4%，有力推動邊境民眾增收致富。
2023年以來，西藏全區各進出口企業通過租賃邊民倉庫、租用邊民運輸車輛、雇請邊民參與貨物裝卸等，助力邊民創收1100餘萬元，有力吸引更多邊民就近就便創業就業，吸引更多民眾前往邊境一線經商務工。
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