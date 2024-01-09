內蒙塞上老街夜遊熱 吸5億觀光財

在內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區，擁有400多年歷史的塞上老街旅遊休閒街區近幾年因舉辦各類文旅活動屢屢「出圈」，夜間文化旅遊消費持續旺盛，成為一處市民休閒放鬆、遊客打卡、主客共享的文旅新空間。

新華社報導，塞上老街占地面積約1.5萬平方公尺，這裡積澱著呼和浩特市老城區的古樸與滄桑，也融合了民俗風情、風味美食和非遺傳承。2023年該街區共接待遊客1800多萬人次，實現旅遊收入5億多元（人民幣，下同），雙創新高。

觀看「千秋昭君塞上情」沉浸式演出、聽跨年鐘聲、品新年第一杯奶茶、賞璀璨花燈…2023年12月31日跨年夜，塞上老街旅遊休閒街區人潮湧動，前來共同迎接新年。當晚參與人數近16萬人次，實現收入470多萬元。

呼和浩特市玉泉區文體旅遊廣電局副局長魏月飛說，近年來當地政府著力打造夜間文化旅遊消費服務體系，提供多層次的文化消費供給，推動夜間文化旅遊消費發展。

賞夜景、品嘗具有當地特色的「夜食」，逛逛商品琳瑯滿目的「夜市」，去老街區展館參觀「夜展」，到大盛魁相聲茶館欣賞「夜演」，一系列豐富多彩的文化「大餐」讓「塞上老街」於2021年獲評大陸國家級夜間文化和旅遊消費集聚區。

49歲的徐榮是大陸國家級非物質文化遺產皮藝（蒙古族皮藝）的傳承人，他在塞上老街開設的店舖，已成為這一地區的網紅店舖。他的皮畫以狼、馬、草原等充滿民族特色的元素為主，成為暢銷紀念品。

魏月飛介紹，近幾年當地政府深入挖掘街區文化內涵，本著修舊如舊的原則，圍繞88處明清古建文物資源進行環境治理和業態引導，再現邊塞老城歷史文化。