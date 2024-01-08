陸股持續走低！滬指失守2,900點 深成指再創逾4年低

受外圍及市場信心不足等因素影響，加上有消息稱，大陸官方將放寬基金淨賣出股票的限制，大陸A股三大指數8日震盪向下，滬指早盤在2,900點整數關口拉鋸，午後跌幅擴大，收盤下跌1.42%，指數來到2,887點；深成指下跌1.85%，報8,947點；創指跌1.76%，報1,744點。深成指、創指繼續刷新自2019年8月及2020年1月以來新低。

滬深兩市8日全天成交額人民幣6,576億元，較前一個交易日明顯縮量，北向資金淨賣出43.47億元。兩市近4,900檔票股下跌，上漲個股數不足400檔。

分析指出，外圍資金面偏緊，內部方面12月經濟數據不甚理想，弱復甦導致的不安情緒蔓延，加上踏入新一年後人民幣匯率再度走軟，使市場加速探底。

據路透引述多名消息人士指出，去年底為維穩A股，大陸監管層嚴控基金淨賣出。但面對市場疲弱下的贖回壓力，年初以來相關限制已有所放寬。