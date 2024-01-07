快訊

僅花一年八個月！共同社曝台積電熊本廠去年底完工 「這時」將舉行開幕典禮

赴日藥妝店掃貨必看！這些藥品「限購中」 攜入境規定要留意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何連14個月買進黃金？陸人民銀行去年累計增持723萬盎司 分析曝五大方面

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行7日公布的黃金儲備資料顯示，中國2023年12月底黃金儲備為7,187萬盎司，較11月底的7,158萬盎司增加29萬盎司。這是人行自2022年11月起黃金儲備已連續14個月成長，期間共增持923萬盎司，2023年累計增持黃金723萬盎司。

世界黃金協會2024年1月公布的最新資料顯示，截至2023年11月底，美國黃金儲備已達8,133.5噸，德國黃金儲備為3,352.6噸。中國黃金儲備2,226.4噸排第七，且在大陸官方儲備中的占比為4.3%，而美國、德國、義大利、法國同期黃金儲備占比均超65%。

為何人行連續14個月增持黃金儲備？分析認為，主要原因有以下幾個方面：一是大國博弈持續，加之西方國家凍結俄羅斯外匯儲備的外溢效應不斷發酵，驅動中國加快外匯儲備資產配置多元化步伐，黃金可以在資產配置多元化過程起到良好的資產保護作用。

二是相比已開發國家，黃金儲備占中國外匯儲備的比重較低，令中國存在結構性提升黃金儲備占比的需求，黃金作為一種傳統避險資產，只要存放在本國，將有助於提升本國外匯儲備的安全性。

三是中國與越來越多國家推進跨境貿易本幣結算，增持黃金儲備有助於增強人民幣匯率穩定性。

四是鑒於西方國家將美元武器化，中國也需增持超主權信用資產—黃金，以提升自身外匯儲備的安全性。

五是隨著歐美經濟開始出現衰退跡象，加之油價上漲令通膨風險再度來襲，越來越多國家央行將更加看重黃金的避險作用與資產保護功能，確保外匯儲備規模相對平穩的波動。

去年全球央行掀起強勁的購金熱潮，根據世界黃金協會此前資料，去年第3季全球央行淨購黃金量創有史以來第三高，全球央行去年全年購金需求或超過750噸，遠高於前十年央行淨買入的平均水平。

對於人行及全球央行增持黃金的原因，世界黃金協會研究負責人Juan Carlos Artigas表示，央行配置黃金主要考慮到安全性、流動性和回報。黃金被央行視為安全資產和保值資產，相對於其他資產如國債，黃金在面對信貸風險時表現更為穩定；黃金具有較強的流動性，央行可以迅速進入市場，而不會扭曲價格；此外，黃金的年化複合收益率在過去幾十年中為7%左右，提供了相對可觀的回報。

根據世界黃金協會的資料，2023年央行過旺的需求使黃金表現上升10%或更多。該組織預計，2024年央行的黃金購買量即使不會達到與前兩年相同的高水準，也仍將超出預期，超過450~500噸黃金的購買量將為金價提供額外的助力。

展望未來，世界黃金協會表示，超過七成受訪央行預計，未來12個月內全球黃金儲備將增加。央行購入黃金繼續對金價提供支撐，高盛將未來3個月、6個月和12個月的金價目標上調至每盎司2,065美元、2,125美元和2,175美元。

資產 外匯 中國人民銀行

延伸閱讀

把握黃金周日！最強里長陳永和回出生地 提龍崎3發展

振奮人心！日90多歲嬤活埋5天生還 過黃金72小時僅失溫無大礙

選前黃金周末 曾玟學展開「破風前行」150公里自行車旅

選前黃金周末！藍綠總統候選人都來嘉 吳欣盈、陳佩琪車隊掃街

相關新聞

混合辦公明上路！ Nike大中華區：每周五可選擇居家辦公

隨著新年開始一周，美國知名運動品牌耐吉（Nike）大中華區的辦公室新政也將開始實行。2023年10月時，Nike大中華區...

力壓特斯拉、保時捷！小米汽車前行李廂105公升 雷軍「1照片」展現大容量

小米董事長雷軍在個人微博中曬出了小米汽車SU7的前行李廂空間高達105公升，高於特斯拉Model S的89公升及保時捷T...

為何連14個月買進黃金？陸人民銀行去年累計增持723萬盎司 分析曝五大方面

中國人民銀行7日公布的黃金儲備資料顯示，中國2023年12月底黃金儲備為7,187萬盎司，較11月底的7,158萬盎司增...

不領情？輝達為大陸市場開發新晶片遇冷 客戶看不上「降級版」

美國去年10月擴大禁止向中國出售先進人工智慧（AI）晶片，輝達（NVIDIA）雖然迅速為中國市場開發新晶片，以符合出口規...

中斷近三年…福建黃岐對台小額貿易航線復航 促兩岸融合發展

新華社7日報導，福建「黃岐—馬祖」對台小額貿易航線在6日下午復航。意味中斷近三年的黃岐對台小額貿易航線正式復航，也標榜福...

籲以「擠牙膏」方式擴張 陸學者：財政政策勿搬用老思路、老套路、老做法

大陸近來經濟復甦持續不振。對此，中國社會科學院學部委員、前副院長高培勇6日出席一場活動時表示，2024年財政政策要以「擠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。