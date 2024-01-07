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較標價炒高逾1.1倍！發售量少於「兔茅」 龍年茅台每瓶炒至2.39萬元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸近年來出現生肖酒熱炒現象，有分析認為，虛高的價格僅會曇花一現。（圖／取自貴州茅台官網）
大陸近年來出現生肖酒熱炒現象，有分析認為，虛高的價格僅會曇花一現。（圖／取自貴州茅台官網）

農曆新年將近，這也讓「龍年」有關產品在市場掀起討論。大陸知名酒商貴州茅台6日傍晚正式開放申購旗下「甲辰龍年貴州茅台酒」，陸媒指出，目前第三方平台資料顯示，「龍茅」價格已高達每瓶人民幣5,499元（約合新台幣2.39萬元），較標價炒高逾1.1倍。

中國證券報報導，淘寶網阿里資產自營服務平台顯示，「龍茅」6日開始申購，市場指導價為每瓶人民幣2,499元（約合新台幣1.08萬元），但目前該平台500毫升的「龍茅」價格已被炒至5,499元。

報導指出，這次茅台數位行銷平台舉行「玉兔辭舊・龍騰九霄」辭兔迎龍專場活動，共計投放出9,999瓶「龍茅」，相比2023年「送虎迎兔」的活動投放2萬9,999瓶「兔茅」，數量明顯縮減。

對此，有酒商分析，「龍茅」現在的熱炒僅是曇花一現，預估只會持續半個月時間。大陸部份電商平台的價格掛得過高，可能為「假成交」，惟有關說法未獲證實。

另，有酒商提醒，龍年茅台在春節前不要買，價格虛高。春節後，約在3月、4月時，價格有機會回落至3,000元左右，和去年「兔茅」的走勢類似。

事實上，2023年上線的「兔茅」官方市場指導價為每瓶2,499元，一度也被炒至每瓶5,500元，甚至有電商平台商家掛出7,000元的高價，但該款產品目前市場批發價格僅約3,200元。

茅台自2014年（馬年）發行首款生肖酒以來，至今已推出11款生肖系列酒產品，並喊出「一歲一生肖，一酒一茅台」等行銷口號，令大陸各大酒商也紛紛效仿布局生肖酒市場。

對此，知趣行銷總經理蔡學飛表示，目前大陸生肖酒約有人民幣200億元的市場規模，主要為滿足消費者禮贈、收藏、品鑑與投資等消費市場。不過，白酒廠商相繼推出生肖酒也代表著市場競爭愈發激烈。

蔡學飛認為，生肖屬於中國民俗文化範疇，生肖酒未來的延伸方向需結合地域民俗文化、產區文化，以滿足消費者更多元的消費需求，避免同質化競爭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貴州茅台「甲辰龍年貴州茅台酒」正式開放申購，目前500毫升的「龍茅」價格已被炒至人民幣5,499元。（圖／取自貴州茅台官網）
貴州茅台「甲辰龍年貴州茅台酒」正式開放申購，目前500毫升的「龍茅」價格已被炒至人民幣5,499元。（圖／取自貴州茅台官網）

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