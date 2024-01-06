美國馬口鐵產品調查 對大陸祭高額反傾銷、反補貼關稅
美國商務部5日表示，調查發現從加拿大、中國大陸、德國與南韓進口的食品罐頭薄金屬（鍍錫鋼板，tin mill，俗稱馬口鐵）產品，正傾銷到美國市場，而且從大陸進口的馬口鐵產品也受到補貼，將祭出關稅反制。其中，來自大陸的馬口鐵將被徵收122.5%反傾銷稅，另外還有最高650%的反補貼稅。
馬口鐵是一種閃亮銀色的金屬，主要用在包括食品罐頭、塗料、噴霧劑等產品。
應美國鐵礦生產商Cleveland-Cliffs和美國鋼鐵工會（United SteelWorkers）要求，美國商務部啟動反傾銷調查後，於去年8月「初定裁定」中國大陸、德國和加拿大進口馬口鐵構成傾銷，加徵反傾銷稅。
最終徵稅近日公布，基本和去年8月的初步反傾銷稅相符，並新認定南韓構成傾銷。至於從荷蘭、台灣、土耳其和英國進口的馬口鐵產品，維持未有傾銷行為的判定。
美國商務部表示，大陸外銷的鍍錫鋼品在美國的售價不到大陸國內售價一半。且大陸企業並未配合調查，也無法證明他們不受中共當局干涉。
因此，除了對大陸馬口鐵產品祭出涉案多國中最高的122.5%反傾銷稅率，另還對大陸寶山鋼鐵公司的馬口鐵產品徵收650%的反補貼稅，其他所有的大陸鋼鐵製造商則徵收331.9%的反補貼稅。
至於從德國銷美的馬口鐵產品，最終將徵收6.88%的反傾銷稅；從加拿大銷美的馬口鐵產品，最終將徵收5.27%的反傾銷稅；從南韓銷美的馬口鐵產品，最終將徵收2.69%的反傾銷稅。
據報導，美國生產的馬口鐵不到消耗量的一半，這使得包裝業要仰賴進口。
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