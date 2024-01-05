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解決青年人問題　陸促金融支持房屋租賃市場發展

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸推動金融支持房屋租賃市場發展，以讓市場健康發展，並解決青年人住房問題。（中新社）
大陸推動金融支持房屋租賃市場發展，以讓市場健康發展，並解決青年人住房問題。（中新社）

中國人民銀行（大陸央行）網站，人行、大陸國家金融監管總局5日發布有關金融支持房屋租賃市場發展的意見，旨在解決大城市內新市民、青年人等群體住房問題，有效增加大陸保障性和商業性租賃住房供應。

意見內容共含四方面十七項措施，為基本原則和要求、加強房屋租賃信貸產品及服務模式創新、拓寬房屋租賃市場多角化投資融資管道，和加強及完善房屋租賃金融管理。該意見將自2月5日起實施。

在基本原則和要求中，意見稱要支持房屋租賃供給面結構性改革，應突出重點、瞄準短板（弱點），主要在大城市，圍繞解決新市民、青年人等群體住房問題，支持各類主體新建、改建和運營長期租賃住房，盤活存量房屋，有效增加保障性和商業性租賃住房供應。其他還有堅持房住不炒定位、以市場配置為主等。

意見提出，要加大房屋租賃開發建設信用支持力道，支持商業銀行向各類主體依法合規新建、改建長期租賃房屋發放房屋租賃開發興建貸款，以及滿足團體大量購買租賃住房的合理融資需求、支持發放房屋租賃經營性貸款，以及完善房屋租賃相關企業綜合金融服務，鼓勵商業銀行積極探索適合住房租賃相關企業需求的金融服務模式和金融產品。

意見還提出，要增強金融機構房屋租賃貸款投放能力、拓寬房屋租賃企業債券融資管道、支持發行房屋租賃擔保債券、穩定發展房地產投資信託基金、引導各類社會資金有序投資房屋租賃領域；在管理上，要求嚴格房屋租賃金融業務邊界，不得為短期投資炒作行為提供融資，以及加強房屋租賃信貸資金管理，和規範房屋租賃直接融資產品創新與金融風險，及加強住房租賃金融監測評估。

另據大陸央行網站，2024年中國人民銀行工作會議於1月4日到5日在北京召開，會議表示，2024年要穩健推進重點領域金融風險防範化解，指導金融機構依照市場化、法治化原則，合理運用債務重組、置換等手段，支持融資平台債務風險化解。

會議還提及，加強對房地產市場運作的監測分析， 因城施策精準實施好差別化住房信貸政策，滿足各類房地產企業合理融資需求，抓好「金融16條」及金融支持保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造 等各項政策落實；推動化解中小型金融機構風險,推動重點機構風險處置，健全具有硬約束的早期糾正機制，強化存款保險專業化、常態化風險處置職能；持續強化金融穩定保障體系。

房屋 金融風險 中國人民銀行

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