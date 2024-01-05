深圳商辦空置率恐攀高

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸近來房市表現不振，商辦空置率仍高。第一財經引述戴德梁行最新數據指，深圳甲級辦公大樓2023年底空置率達到26.1%，較2022年底增加3.2個百分點。戴德梁行預測，深圳甲級辦公大樓市場仍將迎來供應高峰，2024年將有超過140萬平方公尺的甲級辦公大樓竣工入市，空置率恐繼續攀高，租金水準也將回落。

戴德梁行指出，2023年全年深圳甲級辦公大樓新增供應量達到84.6萬平方公尺，接近2017年85萬平方公尺的歷史峰值。大量新辦公大樓的入市為企業提供更多的選擇，但多數企業對於擴張保持謹慎態度，整體市場新增需求相對疲軟。

在如此激烈的競爭下，深圳甲級辦公大樓業主只好下調租金來促成租賃交易。截至去年底，深圳甲級辦公大樓租金較前年下降的大樓占比超過九成。

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