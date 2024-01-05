海南島免稅購物 金額達疫情前9成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海南海口海關日前發布數據顯示，2023年海關共監管海南離島免稅購物金額437.6億元（人民幣，下同），比上年（下同）增長25.4%；購物人數675.6萬人次，增長59.9%；購物件數5130萬件，增長3.8%。人均購物金額6478元。

中新社報導，離島免稅購物是海南旅遊消費的「金字招牌」，經歷前年市場遇冷後，去年持續復甦，全年購物金額已恢復至2021年（495億元）的近九成水平。

2023年4月1日，海南離島免稅「即購即提」、「擔保即提」提貨方式落地，為消費者帶來了更好的購物體驗。從海口海關統計數據來看，「即購即提」政策實施三個季度，購物人數達128萬人次，銷售額達25.1億元。

目前，海南離島免稅經營主體共6家，離島免稅店已增至12家。隨著去年12月28日cdf三亞國際免稅城C區全球美妝廣場開業，免稅品牌數量進一步增加，消費者購物體驗得到進一步提升。

中國免稅品（集團）有限責任公司三亞市內免稅店有限公司物流部總監湯洪說，去年海南離島免稅消費市場發展良好，提貨新政的實施給遊客更多選擇。海關通過全島的集中審單作業模式改革，也使免稅品物流周轉效率大幅提高。

海關 三亞

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