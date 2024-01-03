Techinsights預測：2024年鴻蒙Harmony OS在大陸取代蘋果iOS

上海證券報報導，1月3日，半導體產業觀察機構Techinsights發布報告預測，從2024年起，鴻蒙Harmony OS將取代蘋果iOS，成為中國市場上第二大智慧型手機作業系統。

TechInsights預測，2024年全球智慧型手機銷售將較去年同期反彈3%。華為手機在2024年將堅實復甦，並重新洗牌中國智慧型手機作業系統市場，奪取蘋果和安卓廠商的份額。

該機構認為，華為鴻蒙Harmony OS預計將在2024年實現下一個里程碑，屆時，不相容安卓的Harmony OS Next將投入商業營運。如何圍繞「純粹的」Harmony OS建立一個獨立的應用生態系統，將是華為在未來幾年面臨的新挑戰。

與此同時，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨2日才發布全員信，信中才表示今2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中打贏技術底座和三方生態兩大最艱巨的戰鬥。

但余承東也強調，接入鴻蒙的設備數量已超過7億台，原生鴻蒙生態迎來開局之年，領頭的互聯網應用紛紛加入。