蜜雪冰城、古茗向港交所遞交上市申請 大陸新茶飲市場混戰升級

2024年開年伊始，大陸新茶飲產業十分熱鬧。蜜雪冰城、古茗已向港交所遞交招股書，尋求港股上市。距離「茶飲第一股」掛牌港交所已有近兩年半的時間，新茶飲上市公司目前仍只有奈雪「一枝獨秀」。

大陸茶飲業內人士分析，作為目前市場體量的冠亞軍，蜜雪冰城、古茗兩品牌相繼遞表，或許將推動新茶飲產業競爭加深。

根據蜜雪冰城招股書顯示，2019年至2022年第1季，營收分別為人民幣25.66億元、46.8億元、103.5億元、24.3億元；淨利潤分別為人民幣4.4億元、6.3億元、19.1億元、3.91億元（新台幣19億元、28億元、84億元）。

蜜雪冰城表示，主要透過加盟模式開展業務，絕大部分收入來自向加盟店銷售商品及設備。截至2023年9月底，蜜雪冰城超過99.8%的門市為加盟店，其餘為自營門市。

蜜雪冰城指出，這次募資主要用途為產能擴張、改造和擴建現有設施、提升物流系統的靈活度和效率以及海外業務擴張。其次，將用於品牌建設和全管道市場推廣；此外，所募資金也計劃用於加強各個業務環節的數位化和智慧化能力。

九派新聞報導，蜜雪冰城在大陸年輕人群體中擁有較高知名度，「低價」策略讓不少大陸網友稱它為「荷包守衛者」「（人民幣）10元以下無對手」，人民幣2元的冰淇淋、人民幣4元的檸檬水、人民幣6元的草莓奶昔，還有「你愛我我愛你，冰雪冰城甜蜜蜜」的音樂，讓蜜雪冰城在大陸街頭巷尾極有辨識度。

古茗招股書顯示，截至2023年底，品牌門市數超過9,000家。2023年門市販售出現製飲品12億杯，商品銷售額超過人民幣192億元。

業績方面，2021年、2022年及2023年前9個月，古茗營收分別為人民幣43.8億元、55.5億元及55.7億元，淨利潤分別為人民幣2,399.2萬元、3.7億元及10.02億元（新台幣1億元、16億元、44億元）。

提及未來發展規劃，古茗表示，目前古茗在大陸仍有19個省尚未進駐，每年根據包括市場動態、競爭格局及其他戰略考量等多項因素選擇目標省份，還將進一步擴張門市網絡，提升市場佔有率，古茗也稱，將持續評估進入境外市場的機會。

北京日報報導，發展至今，兩個茶飲品牌也形成十分可觀的規模。蜜雪冰城在境內有超過2.9萬家門市，是境內數量第一的現製茶飲品牌，門市數接近業界第二名至第五名之和。同時在海外開設約4,000家門市，成為東南亞市場排名第一的現製茶飲品牌。

截至2023年底，古茗門市數超9,000家，已涵蓋包括大陸各城市線級的約200個城市。其中約79%的門市位於二線及以下城市，這一比例在前五位大眾現製茶飲店品牌中最高。2023年加盟商單店經營利潤率達20.2%，超過同行業的10%至15%。

「茶飲第一股」奈雪的茶於2021年6月，在港交所掛牌， 2022年9月，蜜雪冰城曾遞交A股招股書，擬在深交所上市。

茶百道也於2023年8月向港交所提交上市申請，並已實現大陸所有省份及各線級城市的全覆蓋。