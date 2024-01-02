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12月財新製造業PMI升至50.8 為近4個月新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
財新2023年12月製造業PMI與大陸國家統計局公布的數據走勢不一致。圖為山東一家紡織廠。新華社
財新2023年12月製造業PMI與大陸國家統計局公布的數據走勢不一致。圖為山東一家紡織廠。新華社

大陸財新傳媒2日公布2023年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.8，較上月增加0.1個百分點，連續兩個月位於擴張區間，為四個月來新高。雖然數據反應製造業持續擴張，但需求不足、預期弱問題仍存在。

從分項指標來看，2023年12月製造業生產、需求擴張速度小幅加快，分別為2023年6月、3月以來最高。受訪企業反映，市場需求改善，當月消費品類與中間品類產品新訂單增加，但投資品類訂單降幅放緩。

生產方面，三大品類產量均上升，其中消費品類領先。此外，外需邊際改善，新出口訂單指數在收縮區間回升，為近六個月來最高。

但2023年12月就業指數降至2023年6月以來最低。企業對用工相對謹慎，在人員自願離職後沒有填補空缺，甚至因需求疲弱而削減人手。顯示在供需微擴張下，就業壓力仍存。

12月製造商採購量在經過上月的微增後趨於持平，其中消費品類製造商採購量增加，中間品類下降，投資品類持平；原材料庫存連續三個月下降，與企業普遍壓縮庫存和削減成本有關，原料短缺和供應商產能緊張，導致供應商供貨速度再度下降。

12月企業成本仍在上揚，但原材料購入價格指數在擴張區間下行至9月以來最低。企業利潤空間受到壓縮，不得不在銷售端小幅漲價，但漲幅較為有限。

在預期方面，12月製造業預期指數在擴張區間微降，市場對前景依然抱有信心，但也對客戶預算收縮、競爭激烈、市況低迷等情況存在顧慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2023年12月製造業景氣度繼續改善，但當前內外部需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是民眾和企業預期偏弱，就業市場承壓。

而這次財新製造業PMI與大陸國家統計局數據再度出現走勢不一，此前國家統計局公布的2023年12月製造業PMI下降0.4個百分點至49，與6月並列為2023年年內次低。

大陸財新傳媒2日公布2023年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.8，較上月增加0.1個百分點，為近四個月新高。（圖／取自財新網）
大陸財新傳媒2日公布2023年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.8，較上月增加0.1個百分點，為近四個月新高。（圖／取自財新網）

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