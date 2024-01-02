新能源車熱賣 比亞迪300萬輛達陣

大陸電動車龍頭比亞迪昨（1）日發布12月產銷報告指出，12月新能源汽車銷量34.1萬輛，累計2023年銷量302.4萬輛，年增62.3%，超額完成此前制定的2023年全年銷售300萬輛新能源汽車的目標。

比亞迪昨日持續促銷，比亞迪宣布海豹兩款車型開啟限時權益，冠軍版可享訂金人民幣2,000元就抵扣9,000元購車款，等於優惠人民幣7,000元；DM-I可享人民幣2,000元抵扣人民幣7,000元，等於優惠人民幣5,000元，活動期間自1月1日至31日。

新能源車企銷售成績單 值得注意的是，比亞迪的2023年全年銷量也是目前公布的大陸車企中最高的，截至1日19時，各大新能源車企陸續發布2023年全年銷量：極氪全年銷量11.86萬輛、理想汽車37.6萬輛、長城汽車26.1萬輛、AITO問界9.4萬輛、零跑汽車14.4萬輛、上汽通用100萬輛、小鵬汽車突破14萬輛、賽力斯汽車10.6萬輛、蔚來汽車16萬輛、廣汽埃安48萬輛、吉利汽車168萬輛。

理想去年交車數高達37.6萬輛，年增182.2％，理想汽車董事長李想表示，這是大陸「新勢力車企有史以來第一次邁過30萬輛年交付大關」，今年目標成為大陸市場豪華品牌銷售第一，要挑戰更高的目標80萬輛。

證券時報分析，大陸新能源車在2024年的競爭或將更激烈。不只理想高調宣布業績目標，問界M9單日（12月31日）拿下大定3,173輛，再創新高。小鵬X9車型於元旦正式上市發布前，預售訂單已突破3萬台。還有，小米汽車SU7近期亮相，預定在今年上半年量產。

作為比亞迪強勁對手的特斯拉，路透此前報導，倫敦證券交易所集團LSEG根據14位分析師預測觀點得出，特斯拉第4季交付約為47.3萬輛，2023年整年交付將達到182萬輛，較2022年增長37%。而比亞迪12月報告顯示，其純電動車銷量為157萬輛，低於外界推估的特斯拉交付量。

此前市調機構Counterpoint Research發布最新報告，去年第3季全球乘用純電汽車（BEV）銷量年增29%。比亞迪汽車（不包括騰勢）趕上特斯拉，年增68%，兩者市占率均為17%，比亞迪較去年同期增加4個百分點，預計第4季超越特斯拉，領先全球。大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，今年陸新能源車市增長相對樂觀，新能源乘用車批發估達1,100萬輛，年增22%。