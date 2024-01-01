超額達標！比亞迪2023年新能源車銷量超300萬輛

大陸電動車巨頭比亞迪1日發布12月產銷報告，12月新能源汽車銷量34.1萬輛，2023年累計銷量302.44萬輛，年增62.3%，超額完成此前制定的2023年全年銷售300萬輛新能源汽車的目標。

而比亞迪1日仍持續促銷，比亞迪宣布海豹兩款車型開啟限時權益，冠軍版可享人民幣2,000元抵扣9,000元購車款，等於優惠人民幣7,000元；DM-I可享人民幣2,000元抵扣人民幣7,000元，等於優惠人民幣5,000元，活動期間自1日至31日。

值得注意的是，比亞迪的2023年全年銷量也是目前公布的大陸車企中最高的，截至1日19時，各大新能源車企陸續發布2023年全年銷量：極氪全年銷量11.86萬輛、理想汽車37.6萬輛、長城汽車26.1萬輛、AITO問界9.4萬輛、零跑汽車14.4萬輛、上汽通用100萬輛、小鵬汽車突破14萬輛、賽力斯汽車10.6萬輛、蔚來汽車16萬輛、廣汽埃安48萬輛、吉利汽車168萬輛。

作為比亞迪強勁對手的特斯拉，路透此前報導，倫敦證券交易所集團LSEG根據14位分析師預測觀點得出，特斯拉第四季交付約為47.3萬輛，2023年整年交付將達到182萬輛，較2022年增長37%。而比亞迪12月報告顯示，其純電動車銷量為157萬輛，低於外界推估的特斯拉交付量。

此前市場調查機構Counterpoint Research發布最新報告顯示，去年第三季全球乘用純電汽車（BEV）銷量年增29%。值得注意的是，大陸品牌比亞迪汽車（不包括騰勢）已趕上特斯拉，年增68%，目前兩者市佔率均為17%，比亞迪相較去年同期增加4個百分點，預計將在第四季超越特斯拉，領先全球。

大陸乘聯會秘書長崔東樹1日表示，2024年大陸新能源車的市場增長預計相對樂觀，新能源乘用車批發預計達到1,100萬輛，淨增量230萬輛，年增22%，滲透率達到40%。