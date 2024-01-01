企業應用AI大模型 今年將爆發

臨近歲末，全球不少研究機構和媒體發布2024年AI（人工智慧）大模型發展趨勢預測，認為今年（2024年）將迎來企業生成式AI應用的爆發。

中新社報導，大陸學者專家也在不同場合對此進行探討，認為製造業是AI大模型應用的主戰場，是打造全球製造業未來競爭優勢的關鍵。

中國工程院院士周濟表示，人工智慧進入大模型時代，其應用性能也發生了質的改變，將賦能千行萬業，實現各行各業的智慧化轉型。他表示，人工智慧的重大突破和電動汽車的異軍突起，進一步堅定了製造業以智慧製造為主攻方向的信心和決心。

阿里研究院副院長安筱鵬認為，這一輪AI所體現的「革命性」特徵，不是可以生成文字、圖片，而是可以生成代碼，構建人機交互新模式，與產品研發、工藝設計、生產作業、產品運營等製造環節、場景相結合，提升生產效率，形成新生產力，並引發產業競爭格局重構。

中國電子信息產業發展研究院信息化與軟體產業研究所數位經濟戰略研究室主任高嬰勱表示，人工智慧大模型將在引領製造技術深刻變革、促進製造模式加速轉型、推動製造體系全面重構方面發揮極其關鍵的作用，勢必成為打造全球製造業未來競爭優勢的關鍵。

目前人工智慧大模型已在各行各業落子不斷。2022年，DeepMind開發的AlphaFold2模型幾乎預測了所有的蛋白質結構。中國信息通信研究院近日發布的《2023大模型落地應用案例集》評選出52個大模型商業落地優秀示範，覆蓋智慧製造、教育教學、科技金融、文娛傳媒、醫療、交通等各個行業。

中國工程院院士劉韵潔表示，面對以ChatGPT為代表的通用大模型的挑戰，中國大陸的機會在於行業大模型。

11月發布的《中國AI大模型創新和專利技術分析報告》顯示，軟體業、製造業及服務業等是大陸大模型創新主體專利布局較多的行業，專利布局數量分別為3.6萬件、3.4萬件、2.8萬件。百度、騰訊、阿里等企業深入推進專利產業化發展，在軟體業、製造業等行業專利布局較多。

大陸擁有場景眾多的優勢。百度推出的智能雲開物工業互聯網平台已積累4萬多個工業模型和智慧應用。在山西晉能集團，百度的智能雲開物工業互聯網平台幫助建設了採礦安全生產監控預警平台，依託AI算法減少巡檢人員70%以上，通過多維度、多角度的影像識別、分析及統計，降低90%以上人為因素造成的安全事故。

不過，大模型在工業領域的應用仍處於早期階段，落地還面臨很多挑戰。

大模型與工業、製造業的融合，引發對數據保護的關注。劉韵潔表示，大陸要把行業大數據利用好，管理好和保護好，這是很大的挑戰。