螞蟻持續整改 上市之路再進一步

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）公告同意支付寶變更為「無實際控制人」，顯示該集團已完成創辦人馬雲放棄集團控制權的相關程序，同時也被認為螞蟻整改持續推進，離上市之路或有望再進一步。

有關調整源於螞蟻集團二○二三年一月發布持續完善公司治理公告，調整之後，馬雲與其他主要股東將分別獨立行使股份表決權。

綜合陸港媒體報導，調整目的是讓螞蟻集團成為無實際控制人公司，從馬雲及其一致行動人共同行使股份表決權，調整為包括螞蟻集團管理層、員工代表和馬雲在內的十名自然人，分別獨立行使股份表決權。螞蟻股權分散，也解決此前馬雲「一家獨大」的問題。

事實上，無實控人在大陸Ａ股並不罕見，因為仍有董事長、總經理等管理層對企業負責，因此不影響經營。無實控人意味沒有單一股東說了算的情況，而是以董事會集體決策，就此而論，反而能降低企業風險。缺點則是易致股權不穩定，但從支付寶案例來看，其仍由阿里集團掌握大部分股份，有望降低這類風險。

螞蟻集團自二○二○年十一月上市計畫被叫停後，便進入漫長整改路，包括幾項核心任務：一是打破平台壟斷，斷開支付寶與小額貸平台「花唄」、「借唄」關係；二是大降消金槓桿；三是整體申設為金融控股，不能以科技公司自居；四是馬雲要放棄對螞蟻集團控制權；五是與阿里的關係由母子變成競合。

去年十二月中旬，螞蟻集團退出小額貸業務，加上這次股東上層結構完成調整，外界認為螞蟻整改可能將告一段落。

螞蟻 風險

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