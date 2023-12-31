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風雨中穩股價！2023年A股回購家數超1300家 創歷史新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸A股今年來跌跌不休。（中新社）
大陸A股今年來跌跌不休。（中新社）

財聯社引述choice數據顯示，2023年以來，大陸A股已有1,370家上市公司實施回購，回購家數創出歷史新高，累計回購金額超人民幣868億元。代表今年A股不振下，大陸企業紛紛回購股份自救。

但值得注意的是，雖然回購公司數量上相比去年同期的1,159家增加了211家，但在回購股數上卻有所下降，由去年同期的114.61億股降至今年的88.34億股。

一般而言，上市公司回購股票的動作有幾種意涵：一是向市場傳遞公司股價被低估訊號，為避免股價持續下跌，因此回購穩定股價；二是說明公司現金流充裕；三是避免被收購等。

從上市公司回購金額來看，榮盛石化回購額位居榜首，金額達人民幣25.57億元；格力電器、牧原股份回購額均超人民幣20億元。此外，寶鋼股份、海爾智家、鹽湖股份、韋爾股份、海康威視、中聯重科回購金額均超人民幣10億元，九安醫療、上海萊士、順豐控股、梅花生物回購額皆超人民幣9億元。

事實上，大陸A股在2023年市況低迷，經濟參考報引述Wind數據顯示，截至28日收盤，年內上證指數、深證成指、創業板指分別下跌4.36%、14.30%和19.91%。

而大陸證監會也鼓勵企業回購股份，並修定發布《上市公司股份回購規則》，主要修訂方向包括盡可能提高回購便利度、進一步健全回購約束機制等兩大方面。

國聯證券此前分析指出，自7月24日的中央政治局會議、8月27日的證監會四項政策後，A股回購金額與數量在9至10月均有所提升，逐漸形成回購潮。如果回顧歷史，回購潮通常作為市場底的前瞻指標。

人民幣 上市公司 指數 A股

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