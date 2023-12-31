將挨罰！觀光客頻遭「拒收現金」 陸央行：75.1萬商家簽不拒收現金承諾

由於大陸電子支付已成消費主流，不少觀光客到大陸旅遊若無綁定支付寶、微信等電子支付平台，都會遇到遭商家拒收現金的情況，就算有錢也消費不了。對此，中國人民銀行（大陸央行）展開拒收人民幣現金專案整治工作，目前，已達逾75.1萬商家簽訂「不拒收現金承諾書」。

據新華社報導，為強化現金服務基礎保障作用，人行近期開展拒收人民幣現金專項整治工作，對拒收現金行為實施處罰，鞏固拒收現金違法的共識，並積極推廣現金服務便利化措施。不過，近日，人行又公布兩家拒收人民幣現金的單位，並分別處以人民幣19萬元和5萬元。

人行近日召開拒收人民幣現金專項整治工作媒體吹風會上表示，為進一步加大工作力度、常態化開展綜合整治，自2023年10月起，會商機制成員單位聯合開展為期半年的整治拒收現金專項行動，組織展開拒收現金全面摸排工作，主要聚焦基礎公共服務、行政事業性收費、交通運輸、大中型商業、公園景區及小微經濟等民生場景。

人行指，截至2023年12月24日，累計摸排經營主體141.1萬家。商業銀行與經營主體簽訂「不拒收現金承諾書」達75.1萬份，引導經營主體張貼支援現金支付標示39.7萬份，並發給經營主體「零錢包」18.2萬個。

報導稱，中國人民銀行貨幣金銀局副局長張萌表示，民眾若遇到拒收現金行為，可明確告知對方其行為違法，保留相關影片、音訊證據，並向中國人民銀行當地分行投訴舉報。

據了解，近期在上海有民眾收到來自人行上海總部的簡訊。內容寫到，「人民幣是國家法定貨幣，任何單位和個人不得以非法定理由拒絕使用現金，而拒收人民幣現金是違法行為」。

另，澎湃新聞此前曾報導，今年以來，大陸入境遊市場逐漸回升。同時，消費支付困難、外幣兌換不便、離境退稅較為繁瑣等問題再度引發關注。東源投資首席分析師劉祥東認為，支付環境的友善程度直接影響入境遊市場恢復進程，畢竟支付是旅遊、貿易活動的基礎。

今年7月，支付寶、微信支付都宣布，支持綁定境外銀行卡進行支付，這代表著只要境外遊客成功下載並使用，理論上就能享受和中國境內用戶同樣便捷的支付體驗。

博通諮詢金融業資深分析師王蓬博說，「不過，境外遊客實際使用時，可能在支付系統互動以及綁卡上遇到一定障礙」。例如，第三方支付軟體需要實名制綁卡，有些境外用戶不願意提供監管認可的基礎資訊。再如，由於收單機構需與境外卡組織合作完成跨國支付服務，遊客或面臨較高的支付手續費。