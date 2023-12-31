快訊

多吃山葵有助加強記憶力可望預防失智症？教授告訴你實情為何

MLB／2024千萬俱樂部日本7人 大谷翔平大幅領先兩大天王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重磅炸彈！人行公告：支付寶變更為「無實際控制人」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸央行近日公告，同意支付寶（中國）變更為無實際控制人，恐將引發一連串後續影響。（路透）
大陸央行近日公告，同意支付寶（中國）變更為無實際控制人，恐將引發一連串後續影響。（路透）

大陸針對第三方支付業者治理再有新動作。中國人民銀行（大陸央行）公告，同意支付寶（中國）變更為無實際控制人。由於支付寶在中國大陸的業務涵蓋支付、理財、保險、信貸等多個領域，用戶數量超過10億人，因此該公告發布後也引起廣泛關注，這項變動會否對支付寶相關業務營運和用戶權益產生影響。

第一財經指出，上述發布的相關安排，早在今年初螞蟻公告對股東上層結構進行調整時已確定。今年1月7日，持有支付寶100%股權的螞蟻科技集團股份有限公司在其官網發布了《關於持續完善公司治理的公告》。

公告稱，為持續改善公司治理，實現長期永續發展，螞蟻集團擬在董事會和股東層面採取一系列升級舉措，包括引入更多獨立董事、調整主要股東投票權結構、推動股東投票權更加透明分散等。

其中，在股東層面，調整的核心是主要股東投票權變化。從馬雲及其一致行動人共同行使股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權。

根據螞蟻集團公布的調整後股權結構圖穿透，馬雲的股份表決權降至6.208%。調整後不再存在股東單一或共同控制螞蟻集團的情形，這使得股東的表決權與其持有的經濟利益更加匹配。

有分析認為，大陸央行此次公告，無疑是「重磅炸彈」，顛覆眾人對傳統企業治理模式的認知。不過，由此也可以看到另一種企業治理的可能性或新趨勢。在當前大陸整體政經環境下，企業不能再追求單一的利潤最大化，而是必續更重視企業的長期發展和社會責任。                                         

然而，這種做法在某種程度上也可能增加公司營運管理的複雜性，需要更多的協調和溝通來確保各方面意見得到妥善考慮和平衡。而在無明確控制人的情況下有效地執行決策會變得很緩慢，效率變低也容易影響民營創業家創業的動機。

此外，支付寶變更為無實際控制人，也將為監管機關帶來挑戰。過去，大陸金融監管部門可以透過對實際控制人的監管，來確保金融市場的穩定和安全。未來，金融監管部門需重新檢視監理理念和方法，來適應新的市場環境。

對消費者來說，過去，可透過對實際控制人的追責，來維護自己的合法權益。未來，消費者可能需要提高自己的法律意識來維護權益，同時也需要加強與企業的溝通與互動，透過各種管道反映自己的訴求與意見。

大陸央行近日公告，同意支付寶（中國）變更為無實際控制人。圖／取自中國人民銀行
大陸央行近日公告，同意支付寶（中國）變更為無實際控制人。圖／取自中國人民銀行

螞蟻 投票

延伸閱讀

東京迪士尼收炸彈威脅信！遭揚言放置多枚高度致命炸彈

賴清德老家公益信託「拆彈成功」？ 王世堅：這根本不是炸彈

馬雲農業品牌「一米八」杭州正式亮相 搶攻海洋優質蛋白

電商大佬都在喊改變 京東劉強東也跳出來：我管理不善 非常自責

相關新聞

陸景氣持續回落 12月官方製造業PMI跌至49

中國大陸經濟景氣持續回落，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，12月官方製造業採購經理人指數（PMI）較前一個月又下...

重磅炸彈！人行公告：支付寶變更為「無實際控制人」

大陸針對第三方支付業者治理再有新動作。中國人民銀行（大陸央行）公告，同意支付寶（中國）變更為無實際控制人。由於支付寶在中...

華為新款SUV售價破200萬 陸網友吐槽：再不努力只能開賓士奧迪

進入2023年12月，大陸車市一邊是車企和經銷商們以價換量，用大促銷衝刺全年銷量，另一邊是新發布的車型價格直逼傳統豪車，...

A股今年IPO金額 大減39%

據大陸金融資訊服務商大智慧以及萬得資訊（Wind Information）數據顯示，2023年A股市場共計313家IPO...

半導體三領域 最吸金

2023年中國大陸初級市場（發行市場）共發生投融資事件8,370起，而這其中，半導體領域的投融資事件達到了1,058起，...

華為北汽合作品牌 將現身

華為智選車正加速擴充策略合作夥伴。大陸國家商標局最新公告顯示，華為已向北京新能源汽車公司（北汽新能源）轉讓多枚「STEL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。