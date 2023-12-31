陸製造業PMI估續收縮

大陸統計局31日將發布12月製造業採購經理人指數（PMI）等數據，路透綜合24位經濟學家預測該數值為49.5，較上個月上升0.1個百分點。

分析認為，受到需求依然疲弱，大陸製造業活動恐連續第三個月位於收縮區間。

而據大陸市場機構預測，12月製造業PMI較11月上升0.2個百分點至49.6；12月非製造業PMI則較11月的50.2上升0.3個百分點至50.5。不論路透還是大陸機構預測，12月製造業PMI持續收縮機率很高。

路透調查顯示，在調查的24名經濟學家中，僅三名預計12月製造生產活動位於擴張區間（50以上），最高預測值為50.5。

綜合機構分析，大陸製造業處於正、反向兩種訊號抗衡。平安證券團隊認為，從正向言，製造業成本壓力緩解、企業預期恢復；不過，大陸經濟復甦斜率放緩，需求不足壓力顯現。該機構指出，未來人民幣兆元級特別國債項目發行後，將有助於穩定內需，減緩傳統行業需求回落壓力。

相較於PMI數據的降溫，大陸統計局27日發布11月全國規模以上工業企業利潤率數據顯示，11月工業企業利潤年增29.2%，營業利潤率大幅反彈0.9個百分點至7.1%、為2017年後同期最高值。

對於11月規上工業企業利潤率回升的解讀充滿雜音，綜合大陸機構分析，這意味企業利潤正在回升，但庫存仍回落，終端需求仍不足。

目前大陸經濟仍受困房地產、地方債務與全球經濟成長緩慢拖累等因素，大陸官方持續推出系列提振內需、刺激經濟成長的措施，比如大陸財政部在10月宣布於第4季增發國債人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元），希望透過加強基礎建設來挽救經濟，但目前政策效果仍待顯現。

此外，市場整體預期要恢復也充滿阻礙。人行此前公布的11月金融數據顯示，11月人民幣貸款增加人民幣1.09兆元，較去年同期減少人民幣1,368億元，略遜於市場預期。