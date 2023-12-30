行動支付太方便拒收現金 陸央行與75.1萬商家簽不拒收承諾書

據大陸央行中國人民銀行網站消息，中國人行昨舉行舉拒收人民幣現金專案整治工作媒體簡報會，對人民銀行從今年10月份開始為期半年的拒收現金專項整治工作向大陸媒體進行簡報，中國人民銀行貨幣金銀局局長羅銳表示，人行組織進行拒收現金的全面摸排工作。截至今年12月24日，累計摸排經營主體141.1萬家。各商業銀行與經營主體簽訂「不拒收現金承諾書」共75.1萬份。人民銀行北京市分行副總裁曾志誠則說，北京分行對拒收現金主體實施處罰，先後對20家拒收現金違法主體給予了5萬元到50萬元不等的經濟處罰，累計罰款304萬元，處罰數量和金額均居全國首位。

人行發言人羅延楓表示，現金是最基礎的支付工具，對於金融體系提供現金服務也是最基礎的金融服務。但我們關注到現在社會生活中拒收現金的行為還是時有發生。為了維護人民幣法定貨幣地位，人民銀行從2023年10月份開始了為期半年的拒收現金專項整治工作。

羅銳表示，現金是最基礎的支付工具，對於保障民生有重要作用。隨著電子支付的發展，現金收付環境發生重大變化，拒收現金現象時常發生。為維護人民幣法定地位，優化現金使用環境，2018年以來，人民銀行與發展改革委等12個部會建立整治拒收現金會商機制，拒收現金問題一定緩解。

他說，目前，整治拒收現金工作面臨新情勢、新狀況。為落實實習近平總書記關於金融工作的重要論述和中央金融工作會議精神，按照國務院領導同志關於深入開展整治拒收現金工作的決策部署，人民銀行於2023年10月起組織進行為期半年的拒收現金專案整治工作。

他說，一是全面摸排。改善商業銀行網格化管理機制，組織進行拒收現金全面摸排工作。截至2023年12月24日，累計摸排經營主體141.1萬家。商業銀行與經營主體簽訂「不拒收現金承諾書」75.1萬份，引導經營主體張貼支援現金支付標示39.7萬份。發給經營主體「零錢包」18.2萬個，對零錢備付不足的經營主體進行提示，並依需求進行上門收款、上門配款等多樣化、個人化現金服務，不斷提升經營主體接受現金的意願。

二是依法處罰。他說，對公眾關注度高、影響範圍大的違法主體實施處罰並公示曝光，對公眾關注度較低、影響範圍較小的小微違法主體實施警示教育。在專案整治期間，完成了六起拒收現金行為處罰程序。

他表示，三是宣傳引導。人民銀行分行組織商業銀行，借助公共交通、廣播電視、網路平台等管道，廣泛進行宣傳工作，不斷強化公眾現金法償觀念，提升經營主體守法意識。

北京分行曾志誠舉例說，專項整治行動以來，北京市分行首次邀請媒體記者進行明查暗訪，加大宣傳和摸排力度。11月底完成2起案件的行政處罰程序，對某保險公司北京市懷柔支公司、北京某汽車銷售公司，因拒絕公眾使用現金購買車險，依法作出行政處罰，分別對2家企業給予警告，並處罰款19萬元和5萬元；對直接責任人給予警告，並各處罰款1萬元。

人民銀行浙江省分行黨委委員楊仁榮則說，浙江分行組織銀行機構進行「零錢包」上門兌換服務，累計兌換「零錢包」2.08萬個，金額723萬元。並推動1萬0667個銀行網點開闢了小面額人民幣現金兌換綠色通道，方便群眾即來即兌，組織銀行機構在專業市場、計程車公司等138個重點用現單位設定現金服務點，另督促指導6家停辦現金業務的分行恢復現金存取業務。