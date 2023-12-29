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大陸電商內戰！京東告阿里「二選一」勝訴 獲賠43億

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
有關大陸兩大電商之爭，京東訴阿里巴巴「二選一」案一審29日開庭，法院認定阿里巴巴及天貓濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，判決向京東賠償10億元人民幣。（搜狐網）
有關大陸兩大電商之爭，京東訴阿里巴巴「二選一」案一審29日開庭，法院認定阿里巴巴及天貓濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，判決向京東賠償10億元人民幣。（搜狐網）

爭執多年的京東告阿里巴巴「二選一」案終於有新進展。北京市高級人民法院29日對此案做出一審判決，認定阿里巴巴集團及旗下天貓濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，判決向京東賠償10億元人民幣（約新台幣43.4億元）。

界面新聞報導，京東集團29日發布關於京東訴阿里巴巴「二選一」案一審勝訴的聲明。據聲明，北京市高級人民法院29日對京東訴浙江天貓網絡有限公司、浙江天貓技術有限公司、阿里巴巴集團控股有限公司「二選一」案，作出上述判決。

京東集團表示，這項判決不僅是京東反抗「二選一」壟斷行為的公正裁決，更是以法治維護市場公平競爭秩序的標誌性時刻，也將是中國反壟斷法治進程中濃墨重彩的一筆。

京東集團強調，公平競爭是市場經濟的核心，「二選一」等壟斷行為不僅限制了市場競爭，損害了品牌、商家和消費者的合法權益，也削弱了市場發展的創新和活力。

事實上，早從2010年代初期，每年的雙11、618電商檔期總是伴隨「二選一」、「壟斷」的爭議。所謂的「二選一」是指，電商平台要求入駐商家只能在該平台提供商品或服務，不允許或變相要求商家不能同時在其他平台上開展經營活動。

綜合澎湃新聞、香港東網報導，京東2017年以天貓濫用市場支配地位逼迫商戶二選一，將天貓、阿里巴巴告上法院。但這個案件一度陷入法院管轄權之爭，天貓主張此案應由浙江省高級人民法院審理。

而後，北京市高級人民法院一審駁回天貓法院管轄權異議，天貓上訴。2019年，最高法院二審認定北京市高級人民法院對此案有管轄權，駁回天貓上訴。

除了兩大電商於法庭之爭，大陸官方也出手處置。在阿里巴巴創辦人馬雲2020年10月發表敏感言論後，同年底，大陸市場監管總局稱，根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

經過4個月調查，大陸市場監管總局於2021年4月確定阿里巴巴壟斷行為成立，重罰182億人民幣，創下大陸反壟斷罰款歷來最高紀錄。

天貓 民法 北京

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