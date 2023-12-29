談明年經濟 陸商務部：推汽車消費文化、啟動新一批自貿談判

日前召開的中共中央經濟工作會議強調，明年經濟工作要著力擴大國內需求，並擴大高水平對外開放。大陸商務部有關負責人表示，明年將推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，以激發有潛能的消費，另將培育外貿新動能。商務部國際經貿關係司司長余本林表示，2024年將繼續擴大面向全球的高標準自貿區網絡，力爭結束中國—東協自貿區3.0版談判以及與宏都拉斯、秘魯的自貿協定談判或升級談判，啟動一批與相關國家的新自貿協定談判，繼續推動與海合會、挪威、紐西蘭、韓國、瑞士、孟加拉等自貿合作。

今年前11月，大陸社會消費品零售總額年增7.2％，遜於預期的7.4％。進出口總值5.41兆美元，年減5.6%，出口、進口也皆較去年同期衰退。

人民日報報導，對於如何擴大內需，商務部市場運作與消費促進司司長徐興鋒表示，將激發有潛能的消費，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，為鞏固和增強經濟回升向好態勢、更好滿足人民美好生活需要提供有力支撐。

許興鋒指出，「2023消費提振年」系列活動取得了積極成效，將把2024年定為「消費促進年」，堅持「政策+活動」雙輪驅動，突顯重點品類、節慶時令等，營造良好消費氛圍。

他還提到，要「培育壯大新型消費」，例如發展數位消費，支持直播電商、即時零售等新業態新模式發展，並且擴大綠色消費；還要「穩定和擴大傳統消費」，推動汽車由交通工具轉變為消費文化，包含鼓勵新能源汽車下鄉、完善二手車資訊查詢平台、促進家電消費等。

他還說，要「擴大服務消費」，如進行「生活服務招募季」活動，提升家事服務品質與消費；並持續「優化消費環境」，完善以步行街為引領、智慧商圈為支撐、便民生活圈為基礎的城市商業體系，並深入實施「數商興農」，便利工業品「下鄉」和農產品「進城」。

對於大陸明年外貿情勢，大陸商務部對外貿易司司長李興幹則指出有3大挑戰。一是國際貨幣基金組織（IMF）預測2024年全球GDP成長率2.9%，其中已開發經濟體僅成長1.4%，「外需走勢難以預料」。二是許多地緣政治因素很有可能外溢至經濟貿易領域，不同程度干擾全球產業鏈供應鏈順暢運作，使「非經濟因素變數增加」。三是「貿易保護主義時有抬頭」，全球的關稅和非關稅貿易壁壘明顯增加。

李興幹強調，將培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，推動外貿回穩向好。持續推動便利跨境商務人員往來，加快自貿協定談判等。

余本林則表示，中國已與29個國家和地區簽署了22個自貿協定，與自貿夥伴貿易額佔外貿總額的1/3，面向全球的高標準自貿區網路初見成效。主動對接《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）與《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）規則，積極推動加入兩個協定進程。

他說，今年商務部推動推出有條件的自貿試驗區和自由貿易港試點對接若干措施、支持上海自貿試驗區全面對接總體方案，在商簽新協定上也取得「3+1」豐碩成果，簽署與厄瓜多、尼加拉瓜、塞爾維亞等3個自貿協定及與新加坡自貿協定進一步升級議定書。另與宏都拉斯啟動自貿協定談判並實質完成早期收穫談判，正積極推動中國—東協自貿區3.0版談判以及與海合會、秘魯、紐西蘭、韓國等的自貿協定談判或升級談判。