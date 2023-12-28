快訊

註冊率剩15.7%…高苑科大轉型在即 下學期將改名「台鋼科大」

超開心！最後一期威力彩頭獎槓龜 這位二獎得主獨得2.4億元

史上次慘！11月壽險業爆虧664億 全年恐失守千億大關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行動支付成壁壘？境外赴陸如何支付 人行副行長：刷卡、掃碼與現金並行

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
今年以來大陸入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在大陸的「壁壘」。（中新社）
今年以來大陸入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在大陸的「壁壘」。（中新社）

境外人士赴大陸旅遊、從事商務等活動最困擾的便是支付問題，人行副行長張青松28日在大陸國新辦舉行的政策例行吹風會上表示，目前人行已下發指導意見的解決方案便是「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」。但相關政策能否改善狀態仍待時間驗證。

在大額刷卡上，張青松表示，人行組織各分支機構摸排轄內商戶外卡受理情況，並與商務、文旅等部門劃定重點商圈、機場、火車站等主要涉外場所，指導商業銀行、支付機構加快推動重點商戶開通外卡受理。

與此同時，張青松指出，目前已指導支付寶、財付通、中國銀聯等推出「外卡內綁」、「外包內用」、雲閃付旅行通卡等產品，創新研發數位人民幣解決方案，滿足境外赴華人員的行動支付需求。

在現金兜底方面，張青松表示已組織銀行開展ATM外卡受理改造，提升支持外卡取現的ATM覆蓋率。持續開展拒收人民幣現金專項整治工作。

支付寶、微信支付在七月均宣布，支持綁定境外銀行卡進行支付，意味只要境外遊客成功下載並使用，理論上就能享受和大陸境內用戶同樣便捷的支付體驗。不過大陸經濟日報引述博通咨詢金融業資深分析師王蓬博說法稱，境外遊客實際使用時，可能在支付系統交互以及綁卡上遇到一定障礙。

大陸經濟日報日前發表「入境遊問題調查」系列報導指出，今年以來大陸入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，並直接點名行動支付等網路程序成為外國遊客在大陸的「壁壘」。

我交通部觀光署近期發布統計顯示，今年十月，台灣民眾出境到訪中國大陸為22.40萬人次，排在首位的日本之後。該數據引起許多台灣網友紛紛討論為何現在年輕人不愛到大陸旅遊，而最主要原因為「電子支付無法使用、手機綁定不便」，而該原因意外引起陸網友共鳴。許多大陸網友也反應該原因也導致境外旅客減少。

數位人民幣 微信 行動支付

延伸閱讀

北海道巴士與轎車相撞9人送醫 車內有大陸人士、10歲以下孩童

為穩定人心？大陸電商巨頭京東宣布加薪 採銷漲近100%

國安法辦文字工作者 媒體人出庭喊冤：政治的因素干我什麼事！

赴陸4年揭兩岸最大差異 他嘆台灣「令人無語」：大陸CP值越來越高

相關新聞

本以為會快速復甦…大陸經濟經歷悲慘一年 CNN：2024年可能更糟

外界原本預期，中國經濟今年會快速復甦、重拾全球成長引擎的角色。然而它卻停滯不前，甚至被國際貨幣基金（IMF）等機構指稱是...

行動支付成壁壘？境外赴陸如何支付 人行副行長：刷卡、掃碼與現金並行

境外人士赴大陸旅遊、從事商務等活動最困擾的便是支付問題，人行副行長張青松28日在大陸國新辦舉行的政策例行吹風會上表示，目...

掛牌兩個月！一晚要價2萬上海寶格麗酒店 以逾103億元售出

受到境外客減少，上海寶格麗酒店在十月掛牌出售引起市場熱議，在掛牌兩個月後，賣方華僑城近日公告已找到買家，由江蘇金峰水泥以...

小米汽車技術發布會將舉行 雷軍：要經過15到20年成為全球前5汽車廠商

小米汽車技術發布會28日在北京舉行，小米創始人雷軍表示，小米要經過15到20年的努力，成為全球前五的汽車廠商，為中國汽車...

2023年大陸國內半導體十大新聞：美打壓陸高科技產業、麒麟晶片回歸

TOP 1 麒麟晶片回歸 華為重返手機市場。2023年9月，華為Mate60系列手機開售，其搭載的麒麟9000S晶片引發高度關注…

用戶量突破一億！百度AI大模型「文心一言」應用已超4千款

今年以來，大型語言模型的市場遍地開花，而在大陸最早進入生成式AI跟佈局大型語言模型的陸企百度，該公司旗下大型語言模型「文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。