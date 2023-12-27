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跟進拼多多！ 淘寶、京東支援用戶「僅退款」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸兩大電商平台京東、淘寶宣布，跟隨拼多多步伐，將支持「僅退款」的服務。（圖／取自界面新聞微博）
大陸兩大電商平台京東、淘寶宣布，跟隨拼多多步伐，將支持「僅退款」的服務。（圖／取自界面新聞微博）

大陸電商平台競爭激烈，繼拼多多之後，淘寶、京東也陸續加入「僅退款」陣營。京東修訂其平台交易糾紛處理總則，主要為交易糾紛新增支援用戶「僅退款」。淘寶官網則宣布，變更淘寶平台爭議處理規則的公示通知，擬變更淘寶平台爭議處理規則的相關規則。

「僅退款」的措施是由拼多多最先所推出的售後機制，意即當消費者向平台申請「僅退款」後，若商家在48小時內未進行操作，系統則會默認商家同意退款申請，自動發起退回款項給消費者。而這項機制長期以來也被認為是拼多多從電商紅海殺出血路的關鍵一步。如今，「僅退款」的售後機制似乎在京東和淘寶等平台加入後，逐漸成為大陸電商產業的「標配」。

第一財經報導，據京東平台規則網站26日消息指，京東近期修訂《京東開放平台交易糾紛處理總則》，主要內容為交易糾紛新增支援用戶「僅退款」。據了解，先前在京東，消費者僅能申請換貨和退貨退款。而僅退款的操作模式為，消費者無需返回原商品，退款完成後，將無法對此商品再次發起退貨申請。

淘寶官方網站則於12月25日發布變更淘寶平台爭議處理規則的公示通知，指擬變更淘寶平台爭議處理規則的相關規則。具體規則含基於平台大數據，對相關售後做出快速退款或退貨退款等。

淘寶此一新規被外界解讀，是為了將來要跟隨拼多多腳步，所做的改變措施，不過，淘寶僅是在「僅退款」的基礎上做出相應調整。消息指出，淘寶規則有一定的機制設計，會結合商品質量信息和消費者誠信模型，綜合數據判定商品質量存在問題不適宜退貨，高信用度用戶支持快速退款。

同時，針對部分争議性較大的「僅退款」操作，淘寶也提供商家快捷申訴通道，若遭遇不合理的快速退款申請，可向平台進行申訴。

事實上，拼多多「不退貨僅退款」 的售後服務，在大陸電商業中極具爭議性，但這項服務也為該平台「拉攏」不少消費者。而方便的售後服務和簡單的退款流程，也降低了購物門檻並打消用戶的顧慮。

在「消費降級」後，大陸民眾購物也更看重性價比，「以前用淘寶現在都用拼多多」。不過，有網友表示，各大平台這樣做最後吃虧的是優質的誠信客戶，因為這樣會滋生大量貪便宜，套錢的不良客戶，而商家會因為損失增大，只能增加產品價格或降低商品質量，那樣就會造成事少，優質客戶反而成了買單的人。

淘寶 拼多多 消費者

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