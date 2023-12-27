上海推15措施 優化營商

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

拓展「一個平台」、提出「企業聯合標準」、明確不予和減輕行政處罰實施標準...上海市市場監督管理局25日召開新聞發布會，介紹為促進營商環境優化升級新出台的15條措施。

中新社報導，上海市市場監管局日前出台「關於促進營商環境優化升級推動高質量發展的措施」，15條措施聚焦經營主體內生動力和創新活力，旨在推動高質量發展，助力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

據上海市市場監管局副局長彭文皓介紹，這15條措施分為兩部分，一是「推進針對性幫扶，提升產業發展能級」，主要是從經營主體登記「全程網辦」，發揮質量、標準化、計量等對產業賦能作用，支持數字廣告業發展、食品總部研發中心「一址兩用」等方面，推出8條便民利企措施。

二是「實施服務型監管，提升治理現代化水平」，從出台文件規範不予和減輕行政處罰、優化信用監管、強化商業秘密保護、深化長三角市場監管執法聯動等方面，推出7條措施。 　　

2023年5月底，上海在全國率先推出集成式登記註册（設立、變更、註銷）全程網辦平台——「上海企業登記在線」。該平台上線半年來，各類企業採用全程網辦方式辦結設立、變更或註銷登記業務達35餘萬件，新設企業全程網辦率達90%。　

此外，「措施」提出制定不予行政處罰和減輕行政處罰實施辦法，出台不予行政處罰清單4.0版和減輕行政處罰清單。

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