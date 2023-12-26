快訊

曝「藍白合瀕破局時」曾找韓國瑜任副手 侯友宜：非常非常期待郭董歸隊

上海妹搭台灣高鐵大讚1設計「不愧是寶島」 陸網同感：真的很人性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為新車問界M9售價207萬元起跳 余承東：熬過了最困難的寒冬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
問界M9 26日發布，定位為大型SUV，售價區間在人民幣46.98萬元至56.98萬元（新台幣207萬元到251萬元）之間。圖／取自澎湃新聞
問界M9 26日發布，定位為大型SUV，售價區間在人民幣46.98萬元至56.98萬元（新台幣207萬元到251萬元）之間。圖／取自澎湃新聞

在問界M9及華為冬季全場景發布會上，問界M9超越華為nova12系列手機成為發布會主角，新車分為4個版本，售價區間在人民幣46.98萬元至56.98萬元（新台幣207萬元到251萬元）之間，是智選車模式下最貴的車型。

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案CEO余承東表示，問界M9的預定已經達到5.4萬輛，將於明年2月26號批量交付。「公司在快速發展、崛起過程中，過去四年多遭遇了四輪制裁，尤其第二輪制裁，業務跌入谷底，極端困難，但我們挺過來了，沒有死掉，熬過了最困難的寒冬。」

界面新聞報導，問界M9定位大型SUV，基於全新平台打造，提供增程和純電兩種動力形式，百公里加速時間分別為4.3秒和4.9秒。

余承東再次強調，花了三年時間打造問界M9，是人民幣千萬元內最好的SUV。問界M9為鴻蒙智行首款全景智慧旗艦SUV，搭載華為高階智慧駕駛，全車配備27個感測器，車身鋁合金體積占比高達80%。

在續航方面，增程式的52度電池版本CLTC工況下綜合續航達到1402km，純電續航275km；純電版搭載華為「巨鯨」800V高壓電池平台，充電5分鐘續航150km，CLTC工況下續航達到630km。

澎湃新聞報導，賽力斯汽車總裁何利揚表示，賽力斯位於重慶的工廠正在抓緊提升產量，並已經開啟了每天兩班倒的生產模式，他透露，截至目前，問界新M7大定已超12萬輛，其中超過60%的用戶選擇智駕版，明年1月開始月交付能力將達到3萬輛。

在問界M9及華為冬季全場景新品發布會上，華為還發布了新款手機nova12系列，nova系列在華為內部定位中階，與Mate和P系列錯開競爭。在華為Mate 60系列透過先鋒計畫發售幾個月後，nova 12系列同樣透過先鋒計畫進行了發售。這也說明，華為在手機晶片儲備上應該是充分的。

華為終端BG首席運營官何剛介紹，nova 12系列採用了達芬奇人像引擎和第二代物理可變光圈，帶來更好的影像體驗。

華為官方商城沒有介紹nova 12系列採用的晶片。按照華為之前Mate 60系列先鋒計畫的慣例，華為不會主動介紹機器採用的晶片資訊。

從華為商城發現，即使nova 12系列即將發售，但華為Mate 60系列仍未「即買即得」。

nova系列共有三款，分別是nova 12、nova 12 Pro和nova 12 Ultra，價格人民幣2,999元（新台幣1.3萬）起。

人民幣 台幣 余承東 華為

延伸閱讀

大立光股價瑞銀喊3,200 外資圈最高目標價

美商務部打壓 鎖定華為

一場記者會上就說了14次 「余承東遙遙領先」網友都笑了

消息人士透露 華為明年將在法國興建「歐洲首座廠」

相關新聞

不是上海！擁人民幣千萬淨資產家庭數量 這一省居冠

中國胡潤研究院發布最新報告，盤點中國大陸擁有人民幣千萬元（約新台幣4400萬元）的高淨值家庭達211萬戶，其中廣東以30...

籲散戶別投資陸股「被平台消失」！大陸要分析師噤聲 阻經濟負面消息

愈來愈多中國著名商業分析師在社群媒體消失，中國經濟逆風的聲音已遭到噤聲！目前至少有6個中國商業分析的社群平台不再更新，用戶也無法追蹤這些分析師，其中一位分析師劉紀鵬曾呼籲散戶不要投資中國股市...

除夕是工作日要不要開盤？ 陸六家交易所這樣說

大陸六家證券、期貨交易所26日明確，2024年2月9日（除夕）將休市。這六家交易所包括：上海證券交易所、深圳證券交易所、...

跌跌不休！滬指失守2900點 逾4000檔個股下跌

A股持續低迷外加上外資因耶誕假期北向資金暫停，導致26日陸股三大指數低開低走，其中幾經波折，滬指再度失守2,900點關口...

「承載夢想之車」 雷軍盼小米汽車媲美保時捷、特斯拉

在小米汽車技術發表會前夕，小米董事長雷軍26日公開發文回應網友表示，小米汽車SU7在駕駛性等機械素質上，希望能媲美保時捷...

華為新車問界M9售價207萬元起跳 余承東：熬過了最困難的寒冬

在問界M9及華為冬季全場景發布會上，問界M9超越華為nova12系列手機成為發布會主角，新車分為4個版本，售價區間在人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。