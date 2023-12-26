華為新車問界M9售價207萬元起跳 余承東：熬過了最困難的寒冬

在問界M9及華為冬季全場景發布會上，問界M9超越華為nova12系列手機成為發布會主角，新車分為4個版本，售價區間在人民幣46.98萬元至56.98萬元（新台幣207萬元到251萬元）之間，是智選車模式下最貴的車型。

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案CEO余承東表示，問界M9的預定已經達到5.4萬輛，將於明年2月26號批量交付。「公司在快速發展、崛起過程中，過去四年多遭遇了四輪制裁，尤其第二輪制裁，業務跌入谷底，極端困難，但我們挺過來了，沒有死掉，熬過了最困難的寒冬。」

界面新聞報導，問界M9定位大型SUV，基於全新平台打造，提供增程和純電兩種動力形式，百公里加速時間分別為4.3秒和4.9秒。

余承東再次強調，花了三年時間打造問界M9，是人民幣千萬元內最好的SUV。問界M9為鴻蒙智行首款全景智慧旗艦SUV，搭載華為高階智慧駕駛，全車配備27個感測器，車身鋁合金體積占比高達80%。

在續航方面，增程式的52度電池版本CLTC工況下綜合續航達到1402km，純電續航275km；純電版搭載華為「巨鯨」800V高壓電池平台，充電5分鐘續航150km，CLTC工況下續航達到630km。

澎湃新聞報導，賽力斯汽車總裁何利揚表示，賽力斯位於重慶的工廠正在抓緊提升產量，並已經開啟了每天兩班倒的生產模式，他透露，截至目前，問界新M7大定已超12萬輛，其中超過60%的用戶選擇智駕版，明年1月開始月交付能力將達到3萬輛。

在問界M9及華為冬季全場景新品發布會上，華為還發布了新款手機nova12系列，nova系列在華為內部定位中階，與Mate和P系列錯開競爭。在華為Mate 60系列透過先鋒計畫發售幾個月後，nova 12系列同樣透過先鋒計畫進行了發售。這也說明，華為在手機晶片儲備上應該是充分的。

華為終端BG首席運營官何剛介紹，nova 12系列採用了達芬奇人像引擎和第二代物理可變光圈，帶來更好的影像體驗。

華為官方商城沒有介紹nova 12系列採用的晶片。按照華為之前Mate 60系列先鋒計畫的慣例，華為不會主動介紹機器採用的晶片資訊。

從華為商城發現，即使nova 12系列即將發售，但華為Mate 60系列仍未「即買即得」。

nova系列共有三款，分別是nova 12、nova 12 Pro和nova 12 Ultra，價格人民幣2,999元（新台幣1.3萬）起。