批准百款遊戲 A股遊戲股續跌 陸監管網遊恐慌未解

大陸當局上周五發布擬整頓網路遊戲相關文件後，騰訊、網易等遊戲巨頭港股股價應聲倒地，光是騰訊股價一天就蒸發了港幣三六七○億元（約台幣一點四六兆元）。面對市場巨震，大陸昨發布新批准的一○五款大陸國產遊戲版號，新華社更喊出要「鮮明旗幟」支持網遊發展，企圖止血、安撫市場，不過大陸Ａ股遊戲股昨天仍然續跌，顯示市場依舊籠罩不安氛圍。

大陸國家新聞出版署廿二日發布「網絡遊戲管理辦法（徵求意見稿）」，為進一步限制未成年人玩網路遊戲，意見提出包括網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，禁止強制對戰、限制過度使用和高額消費等。這些措施被認為將直接影響業者獲利表現。

管理辦法發布同日，在香港上市的大陸網遊企業股價全面重挫，指標企業騰訊、網易、嗶哩嗶哩、心動公司、網龍等市值共蒸發港幣五一一七億元，光是騰訊就蒸發港幣三六七○億元。

面對市場恐慌情緒，大陸國家新聞出版署繼上周批出四十款進口網路遊戲後，昨天進一步發布新批准的一○五款大陸國產遊戲版號，是單次審核批准數量首次破百，包括騰訊的「逆戰：未來」、網易的「螢火突擊」等，也使得今年以來，大陸國產遊戲版號核准總數達九七七款，較去年的四六八款大增一倍之多。

大陸官媒央視、新華社引述「中國音數協遊戲工委」指出，此舉展示了主管部門積極支持網路遊戲發展的鮮明態度，讓廣大遊戲企業吃了「定心丸」。不過，在港股昨休市背景下，大陸Ａ股的遊戲股續跌，其中巨人網路、愷英網路等多股跌停。