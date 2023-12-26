今年前10月 福建利用台資72.5億人民幣

自今年9月大陸《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》發布後，福建持續深化以通促融、以惠促融、以情促融，推動兩岸融合發展進入新階段。

中新社報導，在24日於福州舉辦的中共福建省委十一屆五次全會上，福建省委書記周祖翼表示，福建正致力於打造共同家園，建設共同市場，拉緊共同紐帶。 今年11月底，繼225項台胞台企同等待遇清單後，福建省再度發布首批15條惠台政策措施，為台胞行便利、增實惠。福建社科院現代台灣研究所所長蘇美祥認為，政策紅利持續釋放，助力打造兩岸共同家園。

福建全力推動基礎設施應通盡通。目前，「小三通」海上航班、「大三通」客滾航線、空中直航航線復航；廈門望嶝變電站建成投運，具備向金門供電條件；福建向金門供水5年，累計3000多萬噸，新開工建設金門供水水源保障工程，完成向馬祖供水福州陸上側工程。 同時，福建加快構建平潭綜合實驗區全方位對外開放格局，加快建設廈金、福（州）馬（祖）同城生活圈，成立福建省涉台海事糾紛解決中心；完善台灣青年來閩就業創業政策支持和服務體系，新增一批國家級、省級台灣青年就業創業基地，擴大直接採認台灣地區職業技能資格範圍，累計引進132支台灣「鄉建鄉創」團隊助力鄉村振興。

福建深化閩台經貿合作，持續推進共同市場建設。官方統計數據顯示，今年前10個月，福建新設台資企業1514家，同比增長23.8%；實際利用台資72.5億元人民幣，同比增長163.4%，占大陸比重40%，新設台資企業戶數和實際利用台資金額繼續位列大陸第一。

特別是石油化工、電子信息、精密機械等閩台產業鏈、供應鏈融合進一步深化，海峽兩岸最大石化合作項目——古雷煉化一體化一期項目化工生產裝置全部投入運行。兩岸行業標準共通服務平台上線運行，福建推出第二批兩岸標準共通試點13項，累計研製發佈兩岸共通標準138項。此外，福建新獲批設立4家海峽兩岸交流基地。