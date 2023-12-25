大陸中小銀行 5發展趨勢

中國財富管理50人論壇2023年會（第十屆）23日在深圳發布的「中小銀行高質量發展研究」報告稱，在外部環境快速變化的情況下，中國大陸銀行業正面臨增長、盈利、資產質量等當期或潛在壓力，高質量發展成為行業共識。在此背景下，中小銀行未來發展呈五大趨勢。

中新社報導，一是行業格局更新。極少部分已具備相當規模和綜合實力的領先機構，未來可能會繼續向上突破，成長為中型銀行或獲得類似政策待遇。另外小部分銀行，已面臨較大經營風險且缺乏核心競爭力的，最終或將被行業淘汰。多數中小銀行未來或需深耕本土，以線下化和非標準化為主的方式服務小微和市民。

二是經營模式及業務結構面臨調整。資產負債表重構、經濟結構調整和產業升級、客戶對於金融服務質效要求提高的背景下，單純依靠傳統業務和紅利行業的息差經營模式難以為繼，客戶經營將成為中小銀行經營績效成敗的關鍵。

三是數位化轉型雖難必行。各類政策引導銀行推動數位化轉型，積極布局數位化轉型已成為銀行業的必然趨勢。且中小銀行受到宏觀經濟增速放緩、外部市場競爭壓力、客戶群體需求改變和自身基礎較差等因素的影響，數位化轉型更加必要且迫切。

四是經營管理及公司治理水平提升勢在必行。如管理方面，傳統「高投放、低效益」的粗放式發展模式弊端日益顯露，盈利和資源承壓，銀行走向精細化的經營管理、推動內涵式發展成為必然。

五是監管面臨升級調整。在金融業高質量發展主基調下，在銀行業監管方面，監管分類模式或從準確把握實質性金融風險，兼顧對於中小銀行高質量發展轉型的支撐出發進行調整，優秀中小銀行可能在牌照申請、市場准入等方面獲得更多平等競爭的機會。