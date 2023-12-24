陸出借134億 助尼國蓋機場

我前友邦尼加拉瓜與中國大陸復交兩周年之際，兩國雙邊關係提升為戰略夥伴關係，尼加拉瓜並進一步宣布與大陸簽署四點三億美元（約新台幣一三四億元）貸款協議，用於資助建造尼國國際機場和液化天然氣接收站。

據法廣、聯合早報引據法新社報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉與大陸國家主席習近平廿日通電話，決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。就在元首通話兩天後，尼加拉瓜宣布獲得大陸的貸款。

從北京借來的資金將用於資助蓬塔韋特國際機場項目，和在特雷斯埃斯費拉斯建設天然氣終端的項目。這兩個項目都靠近尼加拉瓜首都馬拿瓜，並都將由大陸國企「中工國際」負責重建與擴建。

據稱，這筆貸款將以人民幣交付。尼加拉瓜財政和公共信貸部部長伊萬阿科斯塔表示，這些「以人民幣計價」的資金是其國家「去美元化戰略」的一個重要優勢。

奧蒂嘉將其兒子穆里略任命為總統投資、貿易和國際合作顧問。穆里略形容尼中關係為「戰略夥伴關係」。

兩年前的二○二一年十二月九日，尼加拉瓜宣布與台灣斷交，並於次日與中國大陸恢復邦交。

本月廿日，大陸外交部發布消息，習近平與奧蒂嘉通電話，並決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

尼方表示堅定地奉行一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；堅決反對任何形式的「台灣獨立」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來。