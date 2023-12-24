聽新聞
test
0:00 / 0:00

比亞迪赴匈牙利設電動車廠

經濟日報／ 記者陳宥菘葉文義／綜合報導
大陸電動車大廠比亞迪宣布，將在匈牙利興建電動車生產基地加速布局歐洲市場。（路透）
大陸電動車大廠比亞迪宣布，將在匈牙利興建電動車生產基地加速布局歐洲市場。（路透）

據界面新聞報導，比亞迪並未透露投資規模以及工廠產能等資訊。英國《金融時報》報導稱，這項投資案金額將達數十億歐元，未來規劃於該廠製造電動車及電動車電池。

此前，比亞迪已經在匈牙利建有工廠。早在2016年，比亞迪便宣布在匈牙利北部城市科馬羅姆建造大巴製造廠。次年，該工廠正式落成並投產。

匈牙利的汽車工業發展歷史悠久，擁有成熟的基礎設施和產業鏈配套。全球二十大汽車製造商中，有超過14家在匈牙利建立整車製造工廠和汽車零部件生產基地。

據界面新聞報導，作為第一個加入「一帶一路」倡議的歐洲國家，匈牙利近年來也成為大陸電池製造商的投資熱土，包括寧德時代、億緯鋰能、欣旺達在內的多家廠商宣布在此投資建廠。目前匈牙利動力電池產量排名居全球第四，即將上升為世界第二，僅次於中國大陸。

除了比亞迪已經正式官宣在歐洲建廠的消息，上汽也計畫在歐洲建立整車工廠，並已經提上日程。此外，長安汽車和長城汽車也考慮在歐洲布局工廠。

比亞迪正在積極布局海外工廠，以實現全球化布局，目前已在泰國開始建設乘用電動車工廠，並計畫在巴西、歐洲等地建設新工廠。

2022年比亞迪宣布在泰國建設新能源汽車生產基地，是比亞迪首個海外乘用車工廠，預計將於2024年開始運營，年產能約15萬輛，不僅可以滲透泰國當地市場，還可以滿足周邊東協國家的需求。

2023年7月，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設立大型生產基地綜合體，該綜合體包括三座工廠，分別為電動客車和卡車底盤生產工廠、新能源乘用車整車生產工廠和磷酸鐵鋰電池材料加工工廠，計畫年產能達15萬輛，計畫於2024年下半年投產。

比亞迪還在法國、西班牙、德國等歐洲國家尋求建立整車工廠的可能性，積極部署海外製造基地，加速拓展歐洲、亞太和美洲等多個地區市場。

匈牙利 泰國

延伸閱讀

歐盟鎖定反補貼調查之際 比亞迪宣布設匈牙利電動車廠

展現對日本市場的野心！比亞迪立下年販3萬輛電動車的目標

第三季銷量差異不到千輛！比亞迪預計將超越特斯拉成為全球純電車銷量冠軍

比亞迪推出仰望U9純電超跑　具備千匹馬力但卻有個大缺點！

相關新聞

陸出借134億 助尼國蓋機場

我前友邦尼加拉瓜與中國大陸復交兩周年之際，兩國雙邊關係提升為戰略夥伴關係，尼加拉瓜並進一步宣布與大陸簽署四點三億美元（約...

前財長建議明年預算赤字3.8%

為穩定大陸明年經濟情勢，大陸財政部前部長樓繼偉表示，當前貨幣政策仍有較大的降息、降準空間，明年的財政預算赤字最好維持在3...

比亞迪赴匈牙利設電動車廠

據界面新聞報導，比亞迪並未透露投資規模以及工廠產能等資訊。英國《金融時報》報導稱，這項投資案金額將達數十億歐元，未來規劃...

水泥業找新成長點 另闢蹊徑

受到大陸房地產持續不景氣拖累，包括海螺水泥在內的大陸多家水泥企業業務布局已向產業鏈延伸，大筆資金投向「骨材」等項目建設，...

小米汽車傳28日在陸亮相

外傳小米汽車有望在28日對外發表，屆時還會公布新車預售價格，小米集團董事長雷軍將進行演講，部分門店已提前邀約消費者看車。

國產客機報價 略低於波音

中國國航（簡稱：國航）昨（23）日發布新機採購公告，透露該公司訂購大陸國產大型客機C919的計畫及報價，其中每架C919...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。