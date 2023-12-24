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比亞迪赴匈牙利設電動車廠
據界面新聞報導，比亞迪並未透露投資規模以及工廠產能等資訊。英國《金融時報》報導稱，這項投資案金額將達數十億歐元，未來規劃於該廠製造電動車及電動車電池。
此前，比亞迪已經在匈牙利建有工廠。早在2016年，比亞迪便宣布在匈牙利北部城市科馬羅姆建造大巴製造廠。次年，該工廠正式落成並投產。
匈牙利的汽車工業發展歷史悠久，擁有成熟的基礎設施和產業鏈配套。全球二十大汽車製造商中，有超過14家在匈牙利建立整車製造工廠和汽車零部件生產基地。
據界面新聞報導，作為第一個加入「一帶一路」倡議的歐洲國家，匈牙利近年來也成為大陸電池製造商的投資熱土，包括寧德時代、億緯鋰能、欣旺達在內的多家廠商宣布在此投資建廠。目前匈牙利動力電池產量排名居全球第四，即將上升為世界第二，僅次於中國大陸。
除了比亞迪已經正式官宣在歐洲建廠的消息，上汽也計畫在歐洲建立整車工廠，並已經提上日程。此外，長安汽車和長城汽車也考慮在歐洲布局工廠。
比亞迪正在積極布局海外工廠，以實現全球化布局，目前已在泰國開始建設乘用電動車工廠，並計畫在巴西、歐洲等地建設新工廠。
2022年比亞迪宣布在泰國建設新能源汽車生產基地，是比亞迪首個海外乘用車工廠，預計將於2024年開始運營，年產能約15萬輛，不僅可以滲透泰國當地市場，還可以滿足周邊東協國家的需求。
2023年7月，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設立大型生產基地綜合體，該綜合體包括三座工廠，分別為電動客車和卡車底盤生產工廠、新能源乘用車整車生產工廠和磷酸鐵鋰電池材料加工工廠，計畫年產能達15萬輛，計畫於2024年下半年投產。
比亞迪還在法國、西班牙、德國等歐洲國家尋求建立整車工廠的可能性，積極部署海外製造基地，加速拓展歐洲、亞太和美洲等多個地區市場。
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