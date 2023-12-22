助力企業走出去 大陸市場監管總局 全面實施認證

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸國家市場監管總局認證監管司副司長李春江20日表示，近年來質量認證「小而美」國際互認合作項目在服務一帶一路貿易上發揮重要作用。未來將全面實施認證認可「走出去」行動，助力中國製造、服務高質量走出去。

中新社報導，大陸國家市場監管總局當天以「發揮市場監管職能作用，服務高水平對外開放」為主題，召開第四季度例行記者會，李春江與會作上述表示。他說，質量認證「小而美」國際互認合作項目以服務一帶一路貿易暢通為目標，聚焦重點地區、重點行業、重點產品，在助力雙循環暢通、解決產業急需、惠及當地民眾、填補制度空白等方面有著重要作用。 　　

他舉例，為了便利中國大陸風電設備更好走出去，針對這一領域長期存在的認證規則不透明、結果不互認等問題，國家市場監管總局（國家認監委）推動建立了國際電工委員會可再生能源設備認證互認體系，深度參與相關國際標準及合格評定規則制定，累計頒發有效證書300餘分，助力中國風電企業近三十個風電國際出口項目，遍及各大洲、二十餘個海外國家。 　　

再如，為了助力電動汽車充電電纜產品開拓大陸國內外市場，大陸國家市場監管總局指導國內認證機構與國外機構深度合作，共同制定電動汽車充電電纜認證方案，填補該領域制度空白，為全球百餘家電線電纜企業提供相應測試和證書服務。

此外，在服務大陸企業更好走出去的同時，國家市場監管總局還積極地支持國內機構以開展小而美的項目為契機，扎根海外，幫助共建國家提升合格的評定技術能力。

電動汽車 一帶一路

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