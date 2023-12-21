胡潤全球榜 上海登獵豹企業之都

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
胡潤研究院發布全球獵豹企業榜，上海成為獵豹企業之都。圖為小電機技術研討會暨展覽會日前在上海開幕，中電科機器人公司的機器人演示。（新華社）
胡潤研究院發布全球獵豹企業榜，上海成為獵豹企業之都。圖為小電機技術研討會暨展覽會日前在上海開幕，中電科機器人公司的機器人演示。（新華社）

胡潤研究院12月19日在廣州發布「2023胡潤全球獵豹企業榜」，當中顯示，中國大陸和美國占據全球獵豹企業總數72%，上海更成為全球獵豹企業之都。

中新社報導，胡潤研究院與廣州南沙聯合發布的該分榜單，列出了全球成立於2000年之後，5年內最有可能達到10億美元估值的高成長性企業。榜單估值計算截止日期為2022年12月31日。

據該「全球獵豹企業榜」，全球有747家獵豹企業，分布在34個國家和地區的198個城市。這些獵豹企業平均成立時間約7年，平均估值近30億元人民幣。66%獵豹企業以銷售軟體和服務為主，34%銷售實體產品，主要覆蓋賽道（行業領域）為醫療健康和金融服務業。

從地區分布看，中國大陸和美國分別擁有291家和246家獵豹企業；英國以38家獵豹企業位居第3，印度以36家緊隨其後。從城市來看，上海是全球獵豹企業之都，有64家。

其中，中國大陸的長三角地區共有149家獵豹企業，占大陸全國總數51%；粵港澳大灣區共有56家，約占大陸全國兩成。而廣州有20家獵豹企業，排名全球第10位，當中有4家在南沙區。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，獵豹企業代表著未來經濟，這些企業在做什麼、在哪裡做，代表哪些行業吸引全球頂尖人才和聰明資本，意味著哪些國家和城市擁有最好的創業生態。他特別點讚廣州市南沙區擁有適合高成長性產業發展的良好環境，為創新型企業提供充足政策紅利和動力。

此次活動還發布「2023胡潤全球獵豹投資機構Top50」和「2023胡潤中國獵豹投資機構Top30」，分別列出50家最成功的全球獵豹投資機構和30家最成功的中國獵豹投資機構。紅杉中國成為最成功的全球獵豹投資機構，投資60家已知獵豹企業，其次是中金、經緯創投、軟銀和老虎環球基金。

獵豹 榜單

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