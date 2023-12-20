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為保護資安？東方材料終止收購鼎橋 或因華為堅決反對

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
從鼎橋官網來看，鼎橋產品多用於大陸公安警務系統。圖為鼎橋科技參與第九屆中國歐亞安防博覽會畫面。圖取自鼎橋官網
從鼎橋官網來看，鼎橋產品多用於大陸公安警務系統。圖為鼎橋科技參與第九屆中國歐亞安防博覽會畫面。圖取自鼎橋官網

東方材料四月表達有意收購諾基亞在TD TECH（鼎橋）持有的 51% 股份，當時遭到華為強烈反對，19日晚間宣告終止交易。外界認為，鼎橋本身涉獵公安特勤設備產品，背後有面向政企成分，在大陸強調資安的環境下，華為此舉有其特殊考量。

21世紀經濟報導指出，東方材料證券部門，相關工作人員回覆，終止收購對公司利潤沒有影響。未來不排除繼續在無線、通信領域尋找新的標的。

華為4月9日曾針對東方材料收購案發表聲明稱，「我司認同諾基亞出售股權，但購買股權者要擁有同樣的戰略能力才具備延續既有合作的基礎。我司沒有任何意願及可能與新東方新材料合資運營TD TECH。」

華為當時表示，其正在評估相關情況，有權採取後續措施，包括但不限於行使優先購買權、全部出售股份退出、終止對TD TECH及其下屬企業的有關技術授權。

華為與鼎橋關係密切，其與華為在行業無線產品、終端產品、物聯網產品等各業務板塊達成一定合作關係。其中在技術方面，TD TECH部分產品基於華為授權，在華為的底層技術或已有產品基礎上進行開發和優化；在銷售方面，TD TECH部分產品銷售與華為合作。甚至有大陸網友戲稱，鼎橋出產的手機是「貼牌的華為手機」。

值得注意的是，從鼎橋官網公布的產品應用途徑來看，鼎橋產品多用於大陸公安警務系統。而大陸工信部旗下中國信通院在2022年「國產警鴻移動操作系統（PMOS-H鼎橋版本）」獲頒首批行動終端操作系統國產化測評證書，該款產品應用於全國公安系統的警用公務手機。換言之，鼎橋可能是華為在政企系統的一個技術通道。

鼎橋通信技術是德國西門子公司與華為共同組建的合資企業，於2005年3月在北京正式掛牌成立；2007年4 月，諾基亞和西門子合資成立諾基亞西門子通信公司，西門子將名下擁有的鼎橋股份全部轉讓給諾基亞西門子通信；2013 年7月，諾基亞宣布斥資17億歐元全盤收購西門子持有的諾基亞西門子通信公司50%股份。公開訊息顯示，TD TECH 公司註冊於香港，諾基亞和華為分別持有 51%、49% 股權。

材料 公安 新東方

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